Soal Ahok, Joko Anwar Mengaku Untuk Pertama Kalinya Pesimistis Soal Indonesia

Joko Anwar diabadikan usai jumpa pers film A Copy of My Mind di XXI Plaza Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2015). (KOMPAS.com/YULIANUS FEBRIARKO)

TRIBUN-MEDAN.com - Sutradara Joko Anwar ikut mengirimkan semangat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pasalnya, Ahok baru saja divonis bersalah karena dianggap terbukti melakukan penodaan agama.

"Pak Ahok @basuki_btp, you'll be strong. Because we're with you. And we're stronger than ever," tulis Joko @jokoanwar, Selasa (9/5/2017).

Seiring itu, sutradara film Janji Joni ini menyertakan foto Ahok yang turun dari mobil tahanan dan mengacungkan dua jari sambil tersenyum.

Joko juga mengatakan, ia mulai merasa pesimistis terhadap kondisi Indonesia karena kasus Ahok.

"For the first time, I fell pessimistic about Indonesia," ujarnya.

Dalam amar putusan majelis hakim, Selasa (9/5/2017), Ahok divonis dua tahun penjara karena terbukti bersalah melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Andi Muttya Keteng Pangerang/Kompas.com