Sering Sindir Pendukung Ahok, Marissa Haque Kini Sebut Ahok Putra Terbaik Indonesia

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUN-MEDAN.com, TOKYO - Artis film terkenal Indonesia Marissa Haque (54) yang tidak suka Ahok saja karena menista kitab suci Al Quran, akhirnya menyatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah satu dari Indonesian The Best (terbaik), khusus kepada Tribunnews.com Rabu (10/5/2017) ini dalam bulan madunya di Jepang saat ini.

"He is one of Indonesian The Best," tekan Marissa kepada Tribunnews.com.

Selain itu Marissa merasa ikut prihatin dengan keputusan hakim pengadilan negeri Jakarta kemarin (9/5/2017).

"Saya turut prihatin. Tapi saya kagum kepada ketegaran beliau. Saya tulus berdoa agar pak Ahok dan keluarga dapat diberikan kekuatan oleh-Nya menghadapi cobaan ini," tambahnya lagi.

Terhadap istri Ahok, Marissa juga mengemukakan keinginannya untuk bertemu.

"Saya sebenarnya ingin berkenalan dengan ibu Vero isteri pak Ahok suatu saat," paparnya.

Keinginan bertemunya tersebut ternyata terkait dengan musik.

"Saya ingin kalau bisa melihat beliau bermain Cello, kemudian Ikang Fawzi suamiku bernyanyi," ungkapnya terus terang.

Pujian marissa kepada Ahok masih terus diungkapkannya.