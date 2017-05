Tampil Lebih Sporty dan Stylish, New Agya Cocok Untuk Anak Muda

Operational Manager Auto2000 area Sumatera, Judianto bersama dengan para pimpinan cabang Auto2000 saat peluncuran produk terbaru Toyota yaitu New Agya, Senin (17/4/2017).

Laporan Wartawan Tribun Medan, Elvira Lieshanty Febryza

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN – Saat ini kebutuhan mobil sudah menyasar ke kalangan anak muda. Hal ini didukung oleh faktor harga mobil yang terjangkau dan banyak mobil desainnya berjiwa muda.

Toyota pun menghadirkan produk terbarunya untuk memenuhi kebutuhan segmen anak muda.

Toyota New Agya sebagai mobil LCGC (Low Cost Green Car) buatan Jepang yang diluncurkan April 2017 lalu. Hadir dengan mendapat penyegaran pada beberapa segmen yang membuatnya makin tampak lebih modern dan canggih.

Baik dari sisi eksterior, interior, mesin serta fitur-fitur yang disematkannya guna memenuhi kebutuhan konsumen, terutama para kawula muda.

Ditawarkan enam warna, yakni Yellow, Black, Gray Metallic, Red, dan White.

Toyota New Agya ini terbagi menjadi beberapa varian mesin, yaitu 1.0 liter G M/T, 1.2 G A/T, 1.2 G M/T, 1.2 TRD A/T, dan 1.2 TRD M/T.

Tipe 1.0 liter G M/T menjadi varian terendah yang dibanderol Rp 137,3 juta.