5 Hal Penting Saat Beli Mobil Pertama untuk Anak

TRIBUN-MEDAM.com, JAKARTA - Tidak terasa, seorang anak akan tumbuh besar dan memasuki usia yang pas untuk punya mobil sendiri. Jika sebelumnya selalu diantar oleh ayah-ibunya atau mungkin sopir, kini mereka sepenuhnya akan mengendarai mobil pribadi mereka.

Meski kadang orangtua waswas dengan pemberitaan kecelakaan hingga tindak kriminal yang terus tersiar, punya mobil sendiri bagi seorang anak adalah salah satu langkah pertamanya untuk belajar hidup di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, kita akan kembali pada jargon jika tidak dimulai, lalu kapan lagi?

Namun, membeli mobil pertama untuk anak tentu butuh pertimbangan sejumlah aspek. Bagi orangtua yang dulu juga merasakan punya mobil pertama, ada sejumlah pengalaman yang bisa dibagi kepada mereka.

Walau demikian, karena zaman berganti, aspek tenologi, modernitas, ekonomi, dan lainnya juga akan menjadi pertimbangan.

Seperti apakah mobil pertama yang cocok untuk mereka? Pertimbangan tersebut setidaknya perlu melihat 5 faktor di bawah ini.

1. Ukuran jangan terlalu besar

Momen pertama saat menyetir, selain soal bisa memaju-mundurkan mobil, adalah menjaga agar kendaraan tidak menyenggol atau bahkan menabrak orang, mobil lain, atau apa pun yang bisa menyebabkan kerugian, baik bagi si anak sebagai pengendara, maupun bagi orang lain.

Terlebih lagi, berkendara di jalan tol, jalan kota, dan jalan yang ramai orang lalu lalang punya tantangan berbeda-beda.

Joann Muller dalam artikel "Why You Really Should Buy Your Teenager A New Car" di Forbes menulis tentang pentingnya mempertimbangkan faktor lingkungan tempat anak berkendara, seperti di kampus, ataupun kawasan perdagangan, perkotaan, tempat banyak orang berlalu lalang, dari berbagai arah.