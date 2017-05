Best & Grow Investment Tengah Dicarikan Investor untuk Kembangkan GIIPE

Best & Grow Investment Tengah Dicarikan Investor

TRIBUN-MEDAN.com - Rencana pengembangan kawasan dermaga industri, Golden Integrated Industrial Port Estate (GIIPE) di Percut Sei Tuan, Medan, Sumatera Utara dipaparkan oleh Komisaris Best & Grow Investment, Charlie Ishak.

Rencana tersebut merupakan bentuk dukungan Best & Grow Investmen terhadap keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam KTT One Belt One Road.

Guna mendukung rencana itu, Charlie menemui Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Cina, H.E Mr. Soegeng Rahardjo.

Pertemuan itu berlangsung di KBRI Beijing, China, pada Kamis, 11 Mei 2017, kemarin. GIIPE memiliki letak strategis,karena berjarak 16 km dari pusat Kota Medan.

Selain itu juga berjarak hanya 3.5 km dari Bandara Internasional Kuala Namu, dan 9.5 km dari Pelabuhan Belawan. Kawasan itu juga didukung infrastruktur jalan sangat bagus.

GIIPE menempati lahan seluas 2.000 Ha dan masih melakukan ekspansi lahan seluas 1.000 Ha.

Baca: Anies Ajak Warga untuk Tidak Lagi Membicarakan Pilkada DKI

Proyek GIIPE terbagi dalam beberapa bidang seperti proyek Power Plant seluas 200 Ha, Sea Port seluas 200 Ha, Industrial Estate seluas 1.000 Ha, Residential atau perumahan seluas 200 Ha.

Selain dilengkapi dengan Cruise Port, GIIPE nanti dilengkapi untuk sarana kebugaran dan akomodasi, Golf & Palm Resort seluas 100 Ha, dan Central Business District seluas 300 Ha. Nilai total investasi tersebut lebih dari 100 triliun rupiah.

Dubes RI untuk Cina, Rahardjo mengapresiasi rencana ekspansi bisnis Best & Grow Investment melalui pengembangan GIIPE. DIa yakin, GIIPE mendorong perekonomian nasional.