David Beckham Pamer Peran Perdananya di Film King Arthur

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan pemain sepak bola David Beckham merasa senang dapat ambil peran dalam film King Arthur: Legend of the Sword sebagai Triger.

Suami penyanyi Victoria Beckham ini mengunggah cuplikan di balik layar pembuatan film yang disutradarai oleh Guy Ritchie tersebut melalui akun Instagram @davidbeckham miliknya.

Beckham juga tak lupa melengkapi kolom keterangan video yang diunggah dengan kalimat yang menunjukkan rasa senangnya.

"It was a pleasure to work with the @kingarthurmovie team on such an amazing film #KingArthur," tulis Beckham.

King Arthur: Legend of the Sword segera tayang di bioskop AS pada Jumat (12/5/2017). Film ini menghidupkan kembali kisah-kisah para prajurit legendaris Raja Arthur, kesatria kenamaannya di meja bundar, dan penyihir hebat Merlin.

Sang raja yang legendaris itu diperankan oleh Charlie Hunnam.

Kisah Raja Arthur mirip dengan kehidupan nyata Hunnam yang dibesarkan dalam kemiskinan sebagai anak yatim piatu.

Ia enggan memimpin perlawanan melawan pamannya, Raja Vortigern, yang diperankan oleh Jude Law.

