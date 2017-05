Mahasiswa Diajak Peduli Ketahanan Energi di Dalam Negeri

Area Manager Communication and Relation PT Pertamina (Persero) Sumbagut Fitri Erika saat menerima plakat di acara Kenali Energi Negeri (KEN), Jumat (12/5/2017).

TRIBUN-MEDAN.com - PT Pertamina mengadakan seminar mengadakan diskusi bertajuk Kenali Energi Negeri (KEN). Kegiatan yang diadakan di Auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan tersebut diikuti ratusan mahasiswa.

Area Manager Communication and Relation PT Pertamina (Persero) Sumbagut Fitri Erika, mengatakan, kegiatan KEN 2017 merupakan bagian upaya Pertamina untuk semakin meningkatkan kualitas hubungan yang sudah

terjalin antara Pertamina dan dunia perguruan tinggi selama ini.

"Dalam KEN 2017 para mahasiswa, akademisi dan praktisi, dapat saling bertukar wawasan dan pengetahuan, tentang pengelolaan energi," ujarnya saat ditemui disela-sela acara, Jumat (12/5/2017).

Ia menerangkan, forum tersebut diharapkan menjadi medium untuk tumbuhnya gagasan-gagasan baru dalam

mengelola sumberdaya energi Indonesia.

"Selain itu juga menjadi ajang tukar pendapat mengenai perkembangan maupun persoalan-persoalan energi

pada umumnya," terangnya.

Ia mengatakan, dengan adanya forum tersebut mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang Pertamina maupun seluk-beluk pengelolaan energi pada umumnya. Juga upaya untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap kemandirian energi.

Kegiatan KEN ini mendapat sambutan baik. Selain aktif berdiskusi, para mahasiswa terlihat antusias mendatangi areal pameran yang memajang produk-produk unggulan Pertamina, seperti Pertalite, Bright Gas, Enduro

Lubricant dan juga menyajikan Info Rekruitmen.

Kalangan mahasiswa diajak untuk memahami dan peduli terhadap ketahanan energi di dalam negeri. Hal ini penting untuk menjaga memandirian energi bangsa.

Kegiatan tersebut menghadirkan praktisi dan akademisi di bidang energi, yakni Soni Fahruri, selaku Founder Center of Excellence for Energy Innovations and Technology Studies (CENITS), dan Dr. Prawidya Khairani dari UMSU.

Dalam diskusi tersebut dipaparkan tentang kondisi energi di dalam negeri yang semakin menipis seiring dengan konsumsi yang semakin meningkat. Sementara potensi energi alternatif masih harus terus digali untuk

memenuhi kebutuhan dalam negeri.