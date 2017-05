Ini Syarat dan Hadiah Hermes Flair Batender 2017

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Chairman of Commitee Hermes Falir 2017, Zulfahmi menuturkan, kegiatan ini terbuka untuk umum bagi perorangan maupun tandem. Kompetisi ini dilakukan dalam 2 sesi yaitu babak kualifikasi dan babak final.

Segala peralatan lomba, disediakan panitia. Di antaranya Bar Utensil, Jigger, Cocktail Strainer, Tunbel, Cutting Board, Muddler, Long Bar Spoin Classic Cocktail Shaker, Boston dan lainnya.

"Walaupun panitia menyediakan peralatan lomba, peserta diperbolehkan membawa alat-alat pendukung sendiri, dan semua peserta akan mendapatkan sertifikat," katanya Sabtu (13/5/2017).

Dijelaskannya, adapun biaya oendaftaran acara ini senilai Rp 100 ribu, dari semua peserta akan dipilih lima peserta yang berhak menjadi juara.

Baca: Enam Basis SMeCK Hooligan Padati Kawasan Gatot Subroto

Adapun hadiah yang disediakan panitia, ykanu untuk juara pertama diberikan uang tunai Rp Rp 1,5 juta, juara kedua Rp 1 juta dan juara ketiga Rp 750 ribu. Semua pemenang akan mendapatkan sertifikat , trophy dan 1 voucher 2 pax buffet dinner.

Selain itu, akan dipilih pemenang best performance dan the best talent. The best performance akan mendapatkan sertifikat, goodoe bag l, voucher buffet dinner dan uang tunai Rp 250 ribu. Sedangkan pemenang the best talent akan mendapatkam sertifikat, goodie bag dan voucher room.

Untuk membangkitkan kembali kreativitas flair di Kota Medan, Hermes Palace menggelar acara Hermes Flair 2017. Acara ini merupakan kompetisi bartender yang dikhususkan untuk bartender Kota Medan. Jutaan rupiah pun telah disiapkan untuk hadiah para pemenang yang mengikuti Hermes Flair 2017.

(raj/tribun-medan.com)