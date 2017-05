Memikat Investasi Sektor Energi di Montreal

(KBRI)

Duta Besar Indonesia untuk Kanada Dr. Teuku Faizasyah ketika membuka Forum Investasi Opportunities in the Renewable Energy Sector in Indonesia di Montreal, Kanada, pada 10 Mei 2017. Forum diselenggarakan bersama oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Ottawa dan Kementerian Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Provinsi Quebec.