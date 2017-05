Ini Harga Spesial yang Ditawarkan LotteMart untuk Sambut Ramadan

TRIBUN-MEDAN.com - Menjelang Ramadan, LotteMart Centre Point Mall menyajikan promo Paket Ramadan Spesial. Paket ini dibanderol dengan harga murah, yakni Rp 30 ribu. Periode promo disediakan mulai 11 Mei hingga 24 Mei 2017 mendatang.

Section Head Medan LotteMart Centre Point, Ramdhan Sitompul menyatakan, bulan puasa tinggal menghitung hari. Maka dari itu, pihaknya ingin masyarakat mengetahui, LotteMart Centre Point telah membuka program paket murah dengan harga spesial yang dikhususkan untuk semua pelanggan LotteMart.

"Dalam paket spesial ini, kami tawarkan produk yang berkaitan dengan Ramadan. Produk yang dikonsumsi serta yang digunakan saat bulan puasa," ujarnya Minggu (14/5).

Dijelaskannya, adapun yang ditawarkan LotteMart pada paket ini, di antaranya paket Rp 30 ribu untuk Marjan Syrup 460 ml, Inaco ember nata decoco crispy 1 kilogram, tepung serba guna 1 kilogram, Filma minyak goreng 1 liter, dan Sasa sambal extra hot 340 gram.

Selain paket spesial Rp 30 ribu, LotteMart Centre Point Mall juga menyediakan paket spesial Rp 50 ribu. Untuk paket ini, LotteMart menawarkan Richeese nabati 350 gram per kaleng, Marjan squash 450ml per botol, dan kraft cheddar 175 gram per bungkus.

Kemudian, LotteMart juga memberikan penawaran spesial beli 2 gratis 1 Palmia royal margarine pwr 200 gram dengan harga Rp 6.200, beli 2 gratis 1 Forvita margarine oer 200 gram dengan harga Rp 5.200 serta beli 2 gratis 1 Finna kerupuk all variant dengan harga Rp 26.600 per bungkus.

Ramadhan mengatakan, LotteMart ingin masyarakat menjadikan LotteMart sebagai tempat pilihan berbelanja kebutuhan menyambut bulan puasa. LotteMart juga menawarkan berbagai macam keistimewaan seperti setiap bertransaksi Rp 300 ribu, akan mendapatkan free masker wajah snail senilai Rp 59 ribu.

"Dan khusus wanita agar tetap cantik di bulan Ramadan, kami juga bekerja sama dengan Tokyo Beauty Laboratory Centre Point, setiap transaksi Rp 300 ribu free treatment di Tokyo Beauty Laboratory," katanya.

Ditambahkannya, yang tak kalah menarik dalam priode promo ini, LotteMart memberikan paket hemat electronik yakni Philips Rice Cooker 2 Liter, Philips Blender 1.25 liter, dan Philips Mixer Turbo.

"Khusus pengguna BNI menjadi Rp 1.099.000 dari harga normal Rp 1.657.000 dan setiap pembelian paket Philips akan mendapatkan free sembako beras, minyak goreng dan gula," pungkasnya.