Perempuan di Padang Ini Sendirian Aksi Lilin untuk Ahok, Dipuji Sekaligus Dihujat

TRIBUN-MEDAN.com-Seorang perempuan di Padang bergabung dengan gerakan Aksi Lilin Keadilan yang telah digelar di berbagai kota selama sepakan terakhir. Uniknya, ia melakukan sendiri.

Perempuan pemberani yang bernama Nurul Indra ini mengunggah foto-foto aksinya dan Sabtu (14/5/2017) malam.

Sontak, jagad internet pun heboh. Banyak yang mengucapkan salut. Banyak juga yang mengecam.

"Ngga perlu seribu, sejuta atau tujuh juta. Ini bukan sekedar unjuk kekuatan. Tapi unjuk kepedulian, ketulusan, keberanian, dan cinta. Nyatakan cinta dengan lilin. Cinta pada keadilan dan demokrasi. Cinta kepada NKRI," tulisnya.

"Dengan 7 lilin plus 1 di tanganku, aku mewakili pecinta keadilan, demokrasi dan NKRI di Padang. Tolong jangan disepelekan. Mari kita pahami."

Ia menceritakan, awalnya sudah mengajak rekan-rekannya bergabung untuk Aksi Lilin Keadilan di Padang.

"'Kami ngga mungkin melakukannya di sini. Selama ini kami diancam lewat japri, bahkan ada yang ditikam. Polisi pun ngga berani," ujar seorang kawan ketika kuajak aksi. Kawan lain mengatakan hal yang sama. "Memang pada berani datang?' Yasudah...aku di sini untuk mewakili. Membangkitkan keberanian," tulisnya.

"Kubakar 8 lilin di pinggir jalan. Sambil tengak-tengok kalau-kalau ada haters Ahok, fans FPI, fans HTI, dan fans PKS lewat. Lalu kunyanyikan lagu garuda pancasila sendiri. Sambil ku teriakkan dengan pelan :

Luv U NKRI.Luv U Demokrasi!!! Tegakkan hukum yang netral dan obyektif. Hapus UU Penistaan Agama

Bebaskan Ahok. Bebaskan pecinta demokrasi di Padang!!! Aku tidak takut. Aku berani karena sendiri

Jika dengan aku sendiri saja mereka masih nafsu pengen mengintimidasi, membubarkan aku yang seorang diri...

maka akan kuteriaki. Cemen lu, beraninya keroyokan."

Delapan belas jam setelah dibagikan di Facebook, postingan ini telah dibagikan lebih dari lima ribu kali. Dan disukai 19 ribu lebih akun Facebook.

Anita El Hara: Nyari ketenaran biar dipanggil di Hitam Putih... kwkwkkwkwwk

Rudi Mulawarman: Bikin malu saja ini perempuan, saya sebagai orang padang dan menantu orang jawa(jogja) kecewa

Weni Mayendri: Jangan sok mewakili padang deh, anda orng mana? Klo yg anda bela benar anda tak perlu berbohong

Desi A. Langenbacher: One very brave woman. My biggest respect for you.

Roro Dhany: Luar biasa saudaraq . . .Tekadmu sungguh sangat Luar Biasa Keberanianmu dlm KeBENARAN . .apa yg km lakukan itu Tuhan trsenyum . .dgn KeBeranian n KEBENARAN . .Engkau tdk sndri dek . . Ada TUHan n Malaikat2x mengiringi langkahmu krn yg km Lakukan itu KEHENDAK TUHAN . Km sdh taat Melakukanx . . TUHAN SENANTIASA MELINDUNGIMU DR ORG JAHAT . .AMIN. (*)