Sambut Ramadan, LotteMart Gelar Belanja Paket Spesial dengan Paket 30 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Medan, Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Menjelang bulan Ramadan, LotteMart Centre Point Mall Medan menyajikan promo Paket Ramadan Spesial. Paket ini dibanderol dengan harga murah, yakni Rp 30 ribu.

Periode promo disediakan mulai 11 Mei hingga 24 Mei 2017 mendatang.

Section Head Medan LotteMart Centre Point, Ramdhan Sitompul menyatakan, bulan suci puasa tinggal menghitung hari.

Maka dari itu, pihaknya ingin masyarakat mengtahui, bahwa LotteMart Centre Point telah membuka program paket murah dengan harga spesial, yang dikhususkan untuk semua pelanggan LotteMart.

"Dalam paket spesial ini, kami tawarkan produk yang berkaitan dengan Ramadan. Produk yang dikonsumsi serta yang digunakan saat bulan puasa," ujarnya Minggu (14/5/2017).

Dijelaskannya, adapun yang ditawarkan LotteMart pada paket ini, di antaranya paket 30 ribu untuk Marjan Syrup 460ml, inaco ember nata decoco crispy 1 kilogram, tepung serba guna 1 kilogram, filma minyak goreng 1 liter, dan sasa sambal extra hot 340 gram.

Selain paket spesial Rp 30 ribu, LotteMart Centre Point Mall juga menyediakan paket spesial Rp 50 ribu. Untuk paket ini, LotteMart menawarkan Richeese nabati 350 gram per kaleng, marjan squash 450ml per botol dan kraft cheddar 175 gram per bungkus.

Kemudian, LotteMart juga memberikan penawaran spesial beli 2 gratis 1 palmia royal margarine pwr 200 gram dengan harga Rp 6.200, beli 2 gratis 1 forvita margarine oer 200 gram dengan harga Rp 5.200 serta beli 2 gratis 1 finna kerupuk all variant dengam harga Rp 26.600 per bungkus.(*)