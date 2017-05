Syifa Hadju Unggah Foto Kenakan Baju Ini, Netizen Ada yang Bilang Lebay, Apanya Ya?

TRIBUN-MEDAN.com - "Kak kalau pakai baju itu bisa enggak yang bagus, masak pakai baju selalu di atas lutut ......lebay."

Begitulah komentar akun @fitriafitaramadhani15real2710 yang menyebut Syifa Hadju lebay.

Akun tersebut menyebut Syifa lebay lantaran baju yang dikenakan Cipa dinilainya terlalu minim.

Komentar tersebut muncul pada unggahan Instagram Syifa.

"You can have anything you want. IF YOU DRESS FOR IT."

Begitulah bunyi keterangan foto pada unggahan Syifa.

Dalam foto tersebut, nampak Syifa tampil cantik mengenakan dress merah.

