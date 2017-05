Tersedia Dalam Delapan Varian Warna, All New Honda Scoopy Cocok untuk Generasi Millineal

Peluncuran All New Honda Scoopy di Ringroad City Walk Medan, Senin (24/4/2017)

Laporan Wartawan Tribun Medan, Elvira Lieshanty Febryza

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - All New Honda Scoopy menyasar segmen anak muda generasi millenial yang kreatif, gaul dan dinamis. Hal ini terlihat dari desain dan fitur-fiturnya yang canggih dan modern.

Satu fitur yang sangat mendukung aktivitas anak muda adalah power outlet 12 volt untuk charge smartphone.

“All New Scoopy dilengkapi charge smartphone sangat penting bagi anak-anak muda masa kini yang tak bisa lepas dari smartphone berjam-jam, sehingga tidak kesulitan kita batre smartphone habis,” papar Sales Executive PT Indako Trading Coy, Fahrulrozi, Minggu (14/5/2017).

Ia menambahkan, All New Scoopy mengikuti tren masa kini, di sektor panel meter elektrik model LCD yang lengkap berisikan info odometer dan indikator bahan bakar sehingga tampak gaul dan sporty.

"Jika tidak suka dengan tampilan standar, konsumen bisa memperkuat tampilan khas Honda Scoopy dengan Honda Genuine Accessoris (HGA) berupa rubber step floor, cover panel meter, seat cover, back mirror sticker, wheel sticker, dan front fender," katanya.

All New Scoopy dihadirkan dengan delapan warna dalam tiga genre, yakni Sporty, Stylish dan Playful.

Tema Sporty diwakili tiga pilihan warna, masing-masing Sporty Black, Sporty White dan Sporty Red.

Tema Stylish diwakili dua pilihan warna, Stylish Black dan Stylish Matte Brown.

Tema Playful diwakili tiga tren warna yang saat ini sedang jadi favorit anak muda, yakni Playful White Green, Playful Cream dan Palyful White Blue.

"Varian Playful dihadirkan sesuai tren terkini dengan stripe cute dan warna cerah. Sementara, warna Sporty tampil dengan warna-warna kuat dan kontras yang memberikan kesan enerjik. Warna-warna Stylish diwakili warna-warna kalem yang menampilkan kesan elegan dengan stripe yang menonjolkan garis bodi," sebutnya.

Skutik retro modern Honda, The All New Scoopy ini dibanderol harga Rp 18.680.000. Anda yang tertarik untuk mendapatkan motor Honda ini dapat mengunjungi dealer PT Indako Trading Coy.(*)