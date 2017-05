Misteri Kehidupan: Seperti Apakah Alien Sebenarnya?

TRIBUN-MEDAN.com - Selama ratusan tahun, manusia punya satu pertanyaan: apakah sendirian di alam semesta? Adakah makhluk cerdas lain yang menghuni planet di galaksi nun jauh di sana?

Rasa penasaran itu lantas mendorong manusia membuat gambaran tentang alien, makhluk yang kerap digambarkan lebih maju dari manusia.

Banyak film fiksi ilmiah menggambarkan alien sebagai makhluk berkepala besar, berbadan kurus kering, punya warna hijau dan kulit yang terlihat agak berlendir.

Alien digambarkan tak bersahabat dengan manusia. Mereka datang dengan kendaraan serupa piring terbang dan selalu memicu keributan.

Sementara, drama Korea "My Love from the Star" memotret alien sebagai Do Min Joon yang tampan (diperankan oleh Kim Soo Hyun).

Do Min Joon bisa hidup ratusan tahun. Dia punya kekuatan super tetapi malas menolong manusia. Sebabnya: sekali ditolong, manusia menjadi tergantung, setiap saat minta.

Nah, seperti apa sebenarnya rupa alien? The beauty atau the beast? Atau, tak ada satu pun imaji manusia yang tepat?

Matthew Wills dari University of Utah dalam tulisannya di The Conversation pada 19 Agustus 2016 mengatakan, untuk membayangkan rupa alien, kuncinya adalah membayangkan proses evolusi di dunia alien.

Proses evolusi itu sangat bergantung pada iklim, suhu, kadar oksigen, air, belerang, serta parameter fisik dan kimia lainya.