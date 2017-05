NEWSVIDEO: FiberStar Hadirkan Konektivitas 1Gbps di Hunian Wiraland

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memberikan dan melengkapi fasilitas ekslusif di huniannya, Wiraland Property melakukan kerjasama dengan Fiberstar. Kerjasama tersebut terjalin dengan menghadirkan konektivitas 1 Gbps dalam kawasan Wiraland Property.

Director of Sales Marketing Wiraland Property, Jenny Lok, mengatakan, sebagai pengembang Wiraland Property Group serius dalam menggarap properti di Medan. Salah satunya dengan mengambil alih Givency One yang berlokasi di Jalan Gaperta Ujung.

"Givency One merupakan hunian elit berkonsep kontemporer yang menghadirkan fasilitas seperti kolam renang indoor, club house, taman bermain anak, area hijau, pavilion BBQ dengan dilengkapi sistem keamanan 24 jam yang canggih. Untuk melengkapi fasilitas ekslusifnya, Givency One bekerjasama dengan FiberStar dalam menghadirkan fasilitas jaringan koneksi fiber optik 1Gbps," ujarnya saat temu pers di Givency One Jalan Gaperta Medan, Senin (15/5/2017).

Ia menerangkan, FiberStar menerapkan solusi berbasis Fiber Optik dengan konsep Net Netralitas, sehingga memungkinkan berbagai penyedia layanan konten yaitu lSP, TV berbayar, telephone dapat dengan mudah

memberikan layanannya bagi pemilik dan penghuni Givency One.

"Di samping itu, manfaat yang kami

berikan kepada pemilik dan penghuni di dalam kawasan adalah kebebasan untuk memilih penyedia layanan sesuai dengan keinginannya," terangnya.

Ia menuturkan, perumahan berkonsep smart city yang disupport oleh teknologi terpilih yakni Fiber Optik dengan layanan jaringan internet tercepat dan terbesar sampai dengan 1 Gbps di setiap unit rumah Givency One, akan memberikan nilai plus tersendiri bagi konsumen dan customer Givency One.

Head of West Region FiberStar, Ade Roy Siagian, mengatajan, jaringan Fiber Optik merupakan faktor utama dalam menyiapkan ekosistem digital di dalam sebuah kawasan, yang dapat digunakan dalam penerapan Internet Of Things (ioT) sebagai penyokong kehidupan sehari-hari penghuni dan pemilik.

"Dengan adanya FiberStar dapat meningkatkan tingkat kenyamanan hidup penghuni dan secara otomatis meningkatkan daya saing properti di pasar," terangnya.

Ia menjelaskan, dengan hadirnya Fiber Optik dengan kapasitas sampai dengan 1 Gbps untuk tiap unit rumah akan meningkatkan daya saing property, serta kebebasan pemilihan content provider tentunya akan menghadirkan kenyamanan tersendiri bagi para penghuni.

"Kerjasama FiberStar dengan Wiraland tidak hanya berhenti sampai di kawasan Givency One saja, kedua belah pihak telah sepakat untuk terus berkomitmen dalam mewujudkan Smart Community/ Smart Neighborhood di seluruh kawasan Wiraland. Hal ini tentunya akan berdampak positif dalam pertumbuhan sosial dan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Medan pada umumnya,” jelasnya.

(pra/tribun-medan.com)