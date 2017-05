Ratusan Tempat Hiburan dan Spa Tutup Selama Ramadan Ini Daftarnya

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Hendrik Naipospos

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menyambut 1 Ramadan 1438 H, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin akan menutup sementara ratusan tempat hiburan di Kota Medan.

Kepala Seksi Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Medan, Vianti Dewi Nasution menjelaskan bahwa tempat hiburan tersebut ditutup dari 24 Mei 2017 hingga 26 Juni 2017.

"Tempat hiburan harus ditutup sementara. Ini untuk menghormati ibadah masyarakat muslim. Khusus hotel berbintang tiga hingga lima boleh buka, tapi harus ada persetujuan Wali Kota melalui Kepala Dinas Pariwisata," kata Vianti kepada www.tribun-medan.com, Senin (15/5/2017).

Berikut tempat hiburan yang tutup sementara;

Daftar Panti Pijat

1. Anita

2. Angel Refleksi

3. Ayu Refleksi

4. A Sing Sing So Refleksi

5. Balle Spa House

6. B & D Pijak Refleksi

7. Chinergy Day

8. Yoga Panti Pijat

9. D'Six Star Reflexi

10. Delta Panti Pijat

11. Dharma Deli Panti Pijat

12. Elegant Panti Pijat

13. Excelo Panti Pijat Refleksi

14. Golden Crown

15. Honey Reflexy Pijat Tradisional

16. Heritage Refleksi

17. Hokiku Reflexiologi

18. Kakiku Refleksi Keluarga

19. Michele Salon & Refleksi

20. Madrid Pijat Tradisional

21. New Surya Panti Pijat

22. Oxy Refleksi Panti Pijat

23. Prima Jaya Panti Pijat

24. Pattaya Panti Pijat

25. Paradise Panti Pijat

26. Rui Reflexiologi

27. Surya Menteng Pijat Refleksi

28. Sehat Segar Pijat Refleksi

29. Sehat Panti Pijat

30. Surya Baru Panti Pijat

31. Surya Panti Pijat

32. Ting Tung Panti Pijat

33. Vita Panti Pijat

34. W.S Reflexology

Daftar SPA

1. Body Spa

2. Balle Spa House

3. Bondy Beauty and Spa

4. Barca Spa

5. Boutiqua Spa Massage Keluarga

6. Chantika

7. Chinergy Day

8. De'Singer

9. D'Art Mens Health and Relaxing Spa

10. Delta Spa

11. Dharma Deli Health Spa Center

12. D'Amour

13. D'Blues

14. De'Country

15. D'Rush

16. De'City

17. D'Place Spa

18. Cv. Diamond

19. D'Rush II

20. Elegant

21. Escape

22. Feng Huang

23. Fitri Spa and Refleksi

24. Furla Spa

25. Grand Diamond Spa

26. Griya Ananta

27. Gandara Tradisional Spa

28. Grand City

29. Green Spa

30. Glamour Spa

31. Grand Paradise Spa

32. Hilton Spa

33. Indah Bali Spa

34. Khas Spa

35. Kampoeng Spa

36. Kaisar Spa

37. Kanna Spa

38. Lonary Spa

39. Mei Cing Spa

40. Mitra Heritage Berjaya Spa

41. Mesospa Spa

42. Makro Spa

43. Naturalis Spa

44. Nuansa Kemuning Spa

45. Natalie Spa

46. PT Opal Coffee Indonesia

47. Ratu Spa

48. R.A.S Spa

49. Raihan Spa

50. Sahara Massage and Spa

51. Sarinah Spa

52. Yiu-yiu Spa

53. PT Zengarden Spa

Daftar Karaoke

1. Ayyu Karaoke

2. Alegro F-KTV Karaoke

3. Bintang Karaoke Keluarga

4. Celine Family Karaoke

5. Club 99

6. Classical Karaoke

7. Copa Cobana Karaoke

8. Cv. Milo Utama Karaoke

9. Diva Karaoke

10. De Brand Karaoke

11. Delta Karaoke

12. Ebony Karaoke

13. Elegant Karaoke

14. PT. Future Ent Grup Karaoke

15. Equator Karaoke

16. Eleven Karaoke Keluarga

17. E'mart and wow

18. PT. Hotel Danau Toba

19. Fortuna Karaoke

20. G & G Karaoke Keluarga

21. Grand Charly VHT F.K Karaoke

22. Happy Puppy Karaoke

23. Inul Vista

24. Cv. Investama Masterpiece

25. Jet Plane Karaoke

26. Juanda Karaoke

27. J-city Karaoke

28. K-2 Karaoke Keluarga

29. K-Box Karaoke

30. Lido Karaoke

31. PT. Locus Entertainment Karaoke

32. Lorier Karaoke

33. Lonari Karaoke

34. Lee Garden Karaoke

35. M- 3 Karaoke

36. M- Box Karaoke

37. My Voice Karaoke

38. My Paradise Club and Sport Lounge

39. Melody Homo Karaoke

40. Mezzo Family Karaoke

41. PT. Nada Indo Perkasa

42. PT. Nav Jaya Mandiri Karaoke

43. Nada Irama Abadi

44. Nav Karaoke Keluarga

45. New Zone Karaoke

46. New Rainbow Karaoke

47. New Tritura Karaoke

48. Nada Karaoke

49. One Club Karaoke

50. PT. Qalbun Salim Karaoke

51. Super Karaoke

52. Cv. Space Karaoke

53. Stroom KTV Karaoke

54. Suan Karaoke

55. Station Karaoke

56. Sailor Karaoke

57. PT. Suriatama Mahkota Kencana

58. PT Studio 89 Karaoke

59. Teater House Karaoke

60. Venus Karaoke

Daftar Okup

1. B.S-2 Okup

2. B.S-1 Okup

3. Kaban Okup

4. Kusuk Sehat Anugerah

5. Monica Fatmawati Oukup

6. Sri Rezeki Oukup

Daftar Live Music

1. Batak Song Hotel Danau Toba

2. Galang Cafe

3. Heroes Live Music

4. Heaven Hell Pool and Lounge

5. Kafe Pramata

6. Kinara Cafe

7. Menara Lexus

8. Monaco Pool Bar and Lounge

9. Marin Anugerah Persada

10. Ratu Cafe

11. Retro Spective

12. Sempurna Musik Hidup

(Cr2/tribun-medan.com)