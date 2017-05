All New Honda CR-V Tampil Perdana, Targetkan Dongkrak Penjualan Hingga 35 Persen

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Prospect Motor selaku main dealer Honda wilayah luar Jawa, memperkenalkan All New Honda CR-V secara langsung kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan melalui Honda Exhibition di Center Poin Medan, 16-21 Mei 2017.

Menurut Anggoro Priyanto, selaku Sales Strategi Manager PT Prospect Motor kendaraan teranyar Honda ini sebelumnya telah diperkenalkan pada 27 April lalu di Jakarta.

Anggoro menuturkan, kehadiran All New Honda CR-V diharapkan mampu meningkatkan penjualan Honda untuk kelas SUV.

Pihaknya optimis pertumbuhan penjualan dapat mencapai 35 persen, di mana 10 persennya dari All New Honda CR-V.

Baca: Pengusaha Bus dan Truk Kerepotan karena Pengetatan Impor Ban, Begini Keluhannya

"Kami optimis kehadiran All New Honda CR-V dapat meningkatkan penjualan tahun ini,’"katanya seraya mengatakan animo masyarakat Medan untuk memiliki All New Honda CR-V cukup tinggi, saat launching Rabu (17/5/2017) di Center Poin Mall Medan.

Dikatakannya, tampilan baru pada All New Honda CR-V dengan karakter SUV yang lebih tegas, tampak dari dimensi yang lebih besar serta desain fender yang lebih lebar.

Tampilan depan All New Honda CR-V ditandai dengan desain baru lampu depan yang menggunakan full LED dan dilengkapi dengan LED daytime running light (DRL),serta foglight yang juga menggunakan LED.

Lampu belakang All New Honda CR-V kini juga tampil dengan desain baru yang dikombinasikan dengan LED light bar. Di bagian belakang taligate spoiler baru dan dual exhaust pipe plus finisher semakin menambah kesan tangguh. Sementara sisi samping semakin menawan dengan alloy whell 18 berdesain agresif.

(raj/tribun-medan.com)