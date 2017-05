Great Touring GTR Se-Sumut Singgah di Kota Lemang

MEDAN- Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumut kembali mengajak pecinta Honda dari kalangan komunitas untuk merasakan secara langsung ketangguhan dan performa All New Honda Supra GTR 150R melalui touring bertajuk " Great Touring Supra GTR 150R " yang berlangsung sejak 15 Mei s/d 21 Mei 2017. Touring menikmati keindahan keragaman Sumatera Utara bersama motor bebek rasa sport, All New Honda Supra GTR 150R ini sendiri diikuti oleh 10 bikers dari berbagai komunitas Honda di kota Medan.

Dalam kurun waktu 1 minggu, para bikers diajak untuk menjelajahi berbagai wilayah dari Kota Medan menuju Simalungun dengan kondisi lintasan yang beragam. Mulai dari jalan perkotaan yang halus namun padat lalu lintas, jalan antar kota yang mulus, panjang dan berbukit. Selain itu juga jalan pedesaan yang rusak dan bergelombang, hingga jalur light offroad yang sarat dengan lumpur dan berbatuan.

Setelah melakukan start bertempat di kantor Indako Trading Coy JI. Pemuda Medan, akhirnya rombongan tiba dengan selamat di Kota Tebing Tinggi. Saat melalui ruas jalan KH Dahlan, sontak saja rombongan touring langsung disambut deretan penjual lemang di pinggiran Jalan yang seolah-olah memaksa para bikers untuk berhenti dan mencicipi kelezatan lemang hangat khas tebing tinggi ini. Sambil duduk santai di atas motor petualang All New Honda GTR 150R, terlihat para bikers dengan lahap menyantap makanan dari beras ketan yang dimasak dalam seruas bambu ini.

Leo Wijaya, Direktur Indako Trading Coy mengungkapkan pihaknya sungguh berbangga dengan semangat yang ditunjukkan para bikers Honda dalam mengikuti touring bersama All New Honda Supra GTR 150R. Menurutnya motor bebek rasa sport Honda ini menjadi pilihan tepat untuk perjalanan jauh karena di desain sebagai motor tangguh, kokoh dan bertenaga dalam menaklukkan rintangan.

Sementara itu Bro Supriadi dari Honda Tiger Club Medan (HTCM) mengungkapkan bahwa touring bersama All New Supra GTR 150 menjadi pengalaman luar biasa baginya dan rekan-rekan bikers lainnya. " All New Honda GTR 150R memang benar-benar power full banget, akselerasinya mantab, dan handlingnya yang oke punya juga membuat motor petualang ini memang layak dikendarai di jalan raya maupun menyusuri tempat-tempat yang masih berjalan tanah. Perjalanan masih awal, kami harap nantinya akan ada banyak cerita menarik lainnya yang dapat kita bagi kepada semua ", ujar Bro Supriadi.

All New Honda Supra GTR 150 sendiri didesain sebagai motor yang tangguh dan kokoh namun tetap bertenaga dalam menaklukan rintangan saat berpetualang. Sensasi berkendara dengan model ini dapat selalu dirasakan secara nyaman pada perjalanan jarak jauh pada kecepatan rendah hingga tinggi.

Performa tinggi dan akselerasi yang responsif diperoleh berkat penyematan mesin generasi baru 150cc DOHC, 6 kecepatan PGM-Fl. Sementara itu, posisi berkendara yang nyaman mampu mendukung pengendara menikmati perjalanan jauh yang ditempuh. (Adv)