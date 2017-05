Wanda Hamidah Mengaku Sudah Geluti Yoga Sejak 15 Tahun Lalu

TRIBUN-MEDAN.COM - Wanda Hamidah telah menekuni yoga selama 15 tahun. Ia mengaku, awalnya menekuni olahraga ini lantaran melihat beberapa artis Hollywood melakukan yoga.

"Saya yoga sejak 15 tahun yang lalu. Awalnya, saat nonton televisi, lihat Madonna, Gwyneth Paltrow, mereka bisa melakukan gerakan yang wow, gila kok bisa, ya," katanya saat dijumpai di La Moda Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (16/5).

"Dan buat saya, itu challenging. Jadi, kalau di yoga, enggak pernah merasa paling bisa atau paling jago, soalnya selalu ada gerakan yang ingin kita kuasai," imbuhnya.

Wanda menerangkan pula bahwa yoga bukan merupakan olahraga yang instan.

"Setelah 15 tahun yoga pun, saya merasa masih banyak gerakan yang saya enggak bisa lakukan. Jadi, it's very challenging dan ini olahraga yang penuh dengan proses. Jadi, enggak bisa kalau mau kurus, mau berotot, mau nge-gym, sebulan, dua bulan gue udah six pack, misalnya. Yoga enggak bisa gitu," kata mantan kekasih Raffi Ahmad tersebut.

Ia menambahkan, gerakan yoga bisa dikuasai, jika rutin latihan sekitar tiga tahun.

"Gerakan itu bisa dikuasai. Contohnya kalau handstand butuh tiga tahun secara rutin," katanya.

Kegemarannya dalam olahraga ini membuat Wanda menjadi instruktur yoga di daerah Kemang, Jakarta Selatan.

"Saya ngajar di Gudang Gudang seminggu sekali, selebihnya private," pungkasnya.(kompas.com)