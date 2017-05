Eva Celia Tolak Tawaran Main Film, Alasannya Karena Masih Mencintai Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyanyi dan artis peran Eva Celia (24) merasa masih nyaman bermusik. Apalagi, Eva belum lama merilis album perdananya, And So It Begins, pada 8 Desember 2016.

"Aku saat ini masih mencintai musik," ujar Eva sebelum tampil dalam konser MLDSPOT Intimate Tour "3 Cerita, 1 Ruang" di Teater Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (16/5) malam.

Anak pasangan yang sudah bercerai, pemusik jazz Indra Lesmana dan artis peran Sophia Latjuba tersebut menambahkan, sedang mempromosikan albumnya.

Walaupun demikian, Eva tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan kiprahnya di layar lebar.

"Tapi, yang jelas, sekarang musik aja. Enggak menutup kemungkinan ambil kesempatan-kesempatan yang lain, termasuk film," katanya.

Mendengar pernyataan Eva itu, vokalis dan pencipta lagu Kunto Aji menimpali.

"Film, kalau Eva enggak mau ambil, gue yang ambil. Gue aja yang jadi Eva Celia," sahut Kunto, yang disambut tawa Eva.

Eva, yang telah main dalam film-film Pendekar Tongkat Emas (2014), Adriana (2013), dan Jamila dan Sang Presiden (2009), balik menimpali.

"Nanti bisa Kunto yang main kalau ada tawaran ke saya," ucap Eva, yang membuat Kunto tertawa.(kompas.com)