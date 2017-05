Ini Daftar Harga Sembako yang Dijual di Pasar Tradisional Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan, Hendrik Naipospos

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin selaku Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan mengimbau masyarakat Kota Medan agar tidak membeli kebutuhan pokok secara berlebihan.

Eldin menyebutkan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk memantau ketersediaan bahan pokok dengan mendatangi gudang-gudang Bulog maupun distributor bahan pkok yang ada di Kota Medan.

“Dari hasil pemantauan yang kita lakukan, Alhamdulillah ketersediaan bahan pokok cukup untuk 3 bulan ke depan,” kata Eldin yang didampingi Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan, Muslim Harap.

Eldin mengungkapkan hasil pemantauan yang telah dilakukan di antaranya stok beras. Sebanyak 87.200 ton, dengan perkiraan kebutuhan saban bulan di kisaran 20.369 ton.

Stok gula sebanyak 17.980 ton dengan kisaran kebutuhan 1.401,26 ton per bulan, minyak goreng sebanyak 69.500 ton dengan kisaran kebutuhan per bulan sebanyak 3.145,45 ton.

Selain itu, stok cabe merah sebesar 24 ton per hari dengan kebutuhan satu hari 14,98 ton. Bawang merah sebanyak 142 ton dengan kebutuhan untuk 18,02 ton.

Berikut daftar harga bahan pangan pokok di pasar tradisional:

1. Beras : Rp 10.000 - Rp.13.000 per kg

2. Gula pasir : Rp.12.500 per kg

3. Minyak goreng Rp 11.000 - Rp.15.000 per kg

4. Bawang merah Rp 25.000 - Rp 29.000 per kg

5. Cabai merah Rp.27.000 - Rp.30.000 per kg

6. Daging sapi lokal Rp 110.000 per kg

7. Tepung terigu Rp 8.000 per kg