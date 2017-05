Anisa Rahma Eks Cherrybelle: Mungkin Kekasihku Masih On The Way

Anisa Rahma eks Cherrybellediabadikan saat dijumpai di The Hook Restaurant and Bar, Jakarta Selatan, Kamis (18/5/2017).

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Mantan personel girl band Cherrybelle, Anisa Rahma (26) mengaku belum menemukan pasangan yang sesuai, yang bisa diajaknya menuju pelaminan.

Sementara beberapa personel eks Cherrybelle satu per satu mulai melepas masa lajang mereka. Mulai dari Sarwendah, Kezia, Angel, Christy, juga Ryn. Lalu, kapan giliran Anisa?

“Iya sih, undangan (pernikahan) datang terus ya dari Cherrybelle,” aku Anisa dijumpai dalam sebuah acara di The Hook Restaurant and Bar, Jakarta Selatan, Kamis (18/5/2017).

Untuk urusan pasangan hidup, dara cantik kelahiran Bandung, 12 Oktober 1990 ini menyerahkan semuanya kepada Tuhan.

“Cuma aku sih gimana kalau udah dikirim sama Allah. Misal, udah ditentuin waktunya seperti apa, udah ketemu orang yang nyaman, udah klik, ya enggak nunggu waktu lama lagi sih,” ujar Anisa.

“Mungkin on the way kali ya, pasangannya. Jadi tunggu aja,” lanjutnya sambil tersenyum.

Di sisi lain, Anisa pun membocorkan soal kriteria pria idaman yang bisa klop dengan dirinya.

“Yang pasti bisa menerima aku apa adanya. Beriman sama kayak aku, yang soleh dan bisa menjadi calon imam di masa depan,” pungkasnya.(*)