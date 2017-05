NEWS VIDEO: Murni Surbakti Akan Tour Ke Eropa Usai Merilis Album Ngulihi Si Tading

Laporan Wartawan Tribun Medan, M Andimaz Kahfi

Semenjak mengikuti Dokan Art Festival yang diadakan di tanah Karo pada 2015 silam, keinginan Murni Surbakti untuk melestarikan lagu Karo kembali bergelora.

"Dari situ saya mulai berfikir sudah banyak yang mendengar lagu saya, dan juga ini duta kemuliaan tanah leluhur saya Medan, dan saya juga senang bisa pulang kampung ke Kutam Baru Karo, kampung orang tua saya,"kata Murni, Jumat (19/5/2017).

Murni mengatakan setelah Launching Album ini, ia akan melakukan tour Eropa ke Norwegia, Belanda, dan ketika di Belanda Murni juga akan menghibur perhimpunan masyarakat Karo yang ada di Belanda dan Eropa.

"Kemarin sudah ngomong sama bang Juara Ginting salah satu media yang ada di Eropa. Pada delapan Juli saya ada acara di London, dan saya akan bawakan lagu di Album ini, selanjutnya Portugal dan Jerman,“kata Murni.

“Mungkin nanti selanjutnya juga akan ke Amerika, karena saya punya teman di New York, saya akan bawa semua lagu Karo keliling bersama saya, dari bulan Juli hingga pertengahan September,“tambahnya.

Pemilihan judul album Ngulihi Si Tading, di pilih setelah semua lagu selesai, pada saat album mau di Launching.

“Dari pemilihan lagu, kok yang bisa kena ke hati saya, dari 20 lagu yang bang Ramona nyanyikan, waktu saya mau rekaman, lagu-lagu ini yang saya pilih. Setelah saya cek-cek ini semua lagu tua, kayak lagu Jumpa La Banci No Name tidak ada penciptanya, karena keluar sekitar tahun 30 an, yang lain-lain tahun 50, 40,“kata Murni.

“Jadi kalau saya langsung masuk di Karo dengan lagu baru, kan akan terdengar aneh. Sementara pada tahun 2000 saya pernah rekaman dengan Elfa Secoria, dalam penggarapan Album saya Pesta Dansa,“tambahnya.

Tujuan Murni menyanyikan lagu Karo, karena ingin mengangkat tradisi musik Karo, Murni mau mengajak anak-anak muda di Karo terutama, terinspirasi untuk bisa mulai menyukai alat musik dari daerahnya sendiri.