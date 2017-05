Zaskia Sungkar Unggah Foto dengan Pose Seperti Ini, Kok Netizen Ribut Sih?

TRIBUN-MEDAN.COM - Foto dan pose Zaskia Sungkar menuai protes lantaran dianggap netizen kurang patut dilakukan.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari lalu perempuan yang akrab disapa Kia itu melakukan pemotretan expert yang menggunakan Make Up Artis dan juga fotografer professional.

Sekilas tak ada yang salah dari istri dari pemain film Irwasyah tersebut. Namun jika diperhatikan ternyata pose Kia menyingkap pakaian bagian dalam itu dianggap sensual dan memancing netizen berkomentar.

Kia tampak menggunakan baju motif garis hitam putih. Namun saat difoto pakaian dalamnya yang berwarna hitam dibuka.

Foto dan pose Zaskia Sungkar yang diunggah akun instagram @karinayasmine. (instagram @karinayasmine.)

Foto ini dijadikan DP olehnya, namun sontak kejadian itu menyulut komentar netizen. Berikut beberapa di antaranya:

@balajaers Jangan kebablasan dalam menuangkan ide kreatif didesign bajumu

@nxblade Kalau yang aku lihat sih ini sengaja di buka -_- maaf km berhijab gak pantes pose kaya gini

@gainwait ya allah

@ we.cy Kalo kerudung nya mau begitu, ga nutupin dada, baju nya jgn digituin deh mendingan. Maaf saya ga so suci, lebih baik mengingatkan. Jgn smp termasuk orang "berhijab tp telanjang". Hijab is not a fashion, ada syariat nya. IMHO, meski saya blm berhijab.

@mss_angelia sensasi .(emoji males) kamu berhijab nggak pantes begini

@sya_rahmi Gimana yah liatx,, rada rada aneh sih, hijab pose bgt,, Astagfirullah @zaskiasungkar15

Mungkin sudah menjadi tradisi para netizen, apapun yang dilakukan oleh public figure akan selalu menjadi ajang untuk dikomentari.

(Nailul Iffah/Grid.id)