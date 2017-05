Genjot Penjualan Smartphone, Advan Promosi ke Mall dan Beri Cashback

Laporan Wartawan Tribun Medan, Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Jelang puasa, berbagai produk -produk mulai pamerkan tipe terbaik. Dengan pameran di tiap mall, diharapkan penjualan meningkat.

Seperti di Palladium Mall, Advan buka pameran yang lebih difokuskan pada produk G1.

Promotor Advan Medan, Muhammad Bagus mengatakan, saat ini Advan tipe G1 sangat difokuskan dalam pameran ini. Bahkan target penjualan diharapkan mencapai 70 unit per bulan.

"G1 punya manfaat dengan smartphone cameranya, juga dengan audionya yang profesional, ditambah ukurannya hanya 5 inci,"katanya di Palladium Mall Medan, Sabtu (20/5/2017).

Selain itu, punya quad Core RAM 3 GB - ROM 16 GB up to 32 GB - Dual SIM (4G LTE plus GSM). Untuk baterai 2.600 mAh. Setiap pembelian di pameran ini akan mendapat cash back Rp 300 ribu.

"Pameran ini dimulai dari tanggal 2 Mei hingga 17 Juli mendatang. Sehingga masyarakat yang belum sempat melihat, masih banyak waktunya,"ungkapnya.

Ditambahkannya, Advan G1 menggunakan lensa premium dari produsen kelas dunia , Largan precisiun yaitu produsen lensa kamera yang dipercaya berbagai brand di dunia. Sehingga hasil foto lebih tajam dan cerah.

"Bagi pengunjung yang membeli non cash dapat menggunakan kartu kredit atau non kartu kredit dengan mengurus cicilan yang dapat diurus hanya 1 jam,"katanya.

Cicilan dapat dilakukan sampai 10 bulan, dan Bagus berharap pameran di Palladium ini dapat meningkatkan penjualan di Kota Medan.(*)