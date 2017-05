Ada Diskon 40 Persen untuk Pembelian Produk terbaru Maybelline di Plaza Medan Fair

Pevita Pearce saat hadir di acara meet and greet Maybelline Make it Bold roadshow di Matahari Plaza Medan Fair, Minggu (21/5/2017).

Laporan Wartawan Tribun Medan, Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Jika Anda membeli produk terbaru dari Maybelline di Matahari Plaza Medan Fair bisa mendapatkan promo menarik berupa diskon atau potongan harga.

Assistant Manager Matahari Department Store (MDS) Plaza Medan Fair, Lidya Siahaan, mengatakan, Maybelline saat ini kembali menghadirkan produk terbarunya yaitu produk yang diberinama Make it Bold.

“Maybelline Make it Bold terdiri dari dua look, dramatic bold look dan flawless bold look. Keduanya menonjolkan kesan natural bagi si pemakai,” ujarnya, Minggu (21/5/2017).

Ia menerangkan, lalu Maybelline juga memiliki beberapa produk baru yaitu Intimatte Nudes Lipstick dan juga Lip Liner Dusty Rose.

Produk Intimatte Nudes Lipstick dan juga Lip Liner Dusty Rose dari Maybelline tersebut akan membuat penampilan Anda terlihat semakin natural.

“Produk-produk terbaru tersebut bisa didapatkan di Matahari Plaza Medan Fair dan untuk hari ini, Minggu (21/5/2017) bagi konsumen yang berbelanja produk Maybelline tersebut di Matahari Plaza Medan Fair bisa mendapatkan diskon khusus yaitu diskon 40 persen,” terangnya.

Ia menjelaskan, diskon 40 persen tersebut berlaku tak hanya untuk produk terbaru Maybelline tetapi untuk semua produk Maybelline dan berlaku hanya satu hari saja.

“Promo tersebut dihadirkan untuk semakin memanjakan para pengunjung Matahari Plaza Medan Fair yang senang menggunakan produk-produk dari Maybelline,” jelasnya.(*)