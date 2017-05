Memilukan, Malam Terakhir Mrs Smith Hembuskan Napas Terakhir di Kamar Sunyi

TRIBUN-MEDAN.COM - "Good morning," sapa saya ke para perawat yang sudah bersiap akan pulang. Waktu menunjukkan pukul 21.00.

Sapaan "good morning" biasa kami – para perawat yang bertugas shift malam – ucapkan sebagai bahan candaan, karena waktu kerja kami baru saja dimulai.

Untuk beberapa orang malah ada yang baru saja bangun dari tidurnya seharian. We're the night owls, the nocturnals.

Lalu saya duduk di ruang handover, mendengarkan kejadian dari para pasien hari ini, hal-hal yang mesti dikerjakan malam ini, serta instruksi-instruksi khusus yang harus dikerjakan untuk masing-masing pasien.

“Ny. Smith (nama disamarkan) di kamar 214, berumur 91 tahun dirawat sejak minggu lalu karena infeksi paru-paru."

"Pernah mengidap sakit PE (emboli paru-paru), COAD (chronic obstructive airways disease, penyakit pernapasan yang biasanya akibat merokok), mantan perokok, DVT (deep vein thrombosis, penggumpalan darah di kaki), tekanan darah tinggi, kanker paru-paru, pikun dan statusnya NFR (not for resuscitation).“

“Beliau sudah menolak makan, minum dan obat sejak hari Rabu. Memakai selang oksigen untuk 3 liter, dan morfin untuk membuatnya tenang. Beliau merespons suara tapi lebih banyak tidur, dan keluarganya sudah paham akan keadaannya yang makin memburuk."

"Anak perempuannya tinggal sekitar satu jam dari sini, dan minta dikabari kalau saatnya sudah dekat.“

Sejurus kemudian, kami, para perawat saling berpandangan. Menghubunginya ketika saatnya sudah dekat? Dan Kepala Perawat yang bertugas sebelum kami itu mengangguk lagi.

“Ya, saatnya sudah dekat.” Dengan kata lain, anak perempuan dari pasien yang sekarat itu tahu ibunya sedang sekarat tapi hanya minta dikabari pada saat ibunya hampir menghembuskan napas terakhir. Oh dear.