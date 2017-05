Video Detik-detik Aksi Bejat Seorang Pria, Rekam Bagian Dalam Rok Artis Girlband Korea Cantik

TRIBUN-MEDAN.com - Penggemar merupakan hal yang biasa bagi setiap selebriti.

Namun, tak hanya sisi positif yang diterima para selebriti adapula risiko negatif.



Selebriti harus menyiapkan waktu bertemu para penggemar fanatik baik yang memiliki niat positif maupun negatif.

Meski begitu, ada batasannya juga siapa yang bisa disebut penggemar dan siapa yang tidak.

Baru-baru ini seorang pria tertangkap kamera sedang melakukan perbuatan tak lazim pada anggota girlband.



Dilansir dari Koreaboo, pria tersebut tampak mengarahkan kamera ponselnya saat member girlband itu melintas di depannya.



Selain pria tersebut memang banyak pria lain yang juga mengarahkan ponsel mereka ke anggota girlband itu.



Namun, hanya pria itulah satu-satunya yang mengarahkan ponsel dari angle bawah.



Anggota girlband yang dimaksud adalah Tzuyu, dari girlband Korea Selatan Twice.



Setelah ditelusuri, ternyata pria tersebut bermaksud untuk mem-foto atau merekam kaki Tzuyu.



Padahal, saat ini Tzuyu masih berusia 17 tahun, belum masuk usia legal di Korea Selatan.



Saat itu, Tyuzu memakai rok pendek motif kotak-kotak dengan atasan putih biru.



Insiden tersebut terjadi saat Twice manggung di sebuah acara milik Pocari Sweat.



Parahnya lagi, pria itu tampaknya masih merupakan kru dari acara tersebut sehingga bisa ada di dalam pagar.



Sedangkan, para penggemar Twice lainnya berada di luar pagar batas pengaman.



Netizen pun langsung muntab melihat kelakuan pria yang tak diketahui identitasnya itu.



Mereka tak habis pikir bagaimana bisa seseorang melakukan itu pada perempuan yang masih dibawah umur.



"Pria ini harus dapat sanksi dari perbuatannya! JYP (agensi Twice) harus bertindak tegas!" komentar Janea Mariano.



"Aksi pria itu menjijikkan, salah, dan ilegal, yang lebih parah Tzuyu itu masih di bawah umur!" komentar Kyle Rogers.



"Aku ingin menonjok pria itu, bagaimana bisa dia berani melakukan hal itu pada Tzuyu, bodoh!" komentar netizen lain.



"Kita sudah punya buktinya, jadi dia harus dipecat dan dimasukkan penjara," komentar Jasmine Wong.



Netizen lain mengungkapkan, member Twice Jeongyeon mengetahui hal tersebut sehingga ia berusaha melindungi Tzuyu.



"Untungnya Jeongyeon melihat hal itu, jadi dia melindungi Tzuyu dengan memegang rok Tzuyu terus," komentar Janea Mariano.



Simak video di atas.

(Tribun Jatim/Cindy Dinda Andani)

Artikel ini sudah dipublikasikan di TRIBUN JATIM dengan judul ‘Aksi Bejat Seorang Pria Kepada Artis Girlband Korea yang Masih di Bawah Umur’