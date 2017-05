NEWS VIDEO: Jelang Ramadan, Sekda dan TPID Binjai Mengecek Harga Sembako di Pasar

Laporan Wartawan Tribun Medan, Joseph Wesly Ginting

TRIBUN-MEDAN.COM, BINJAI - Sekretaris Daerah kota Binjai, Mahfullah Daulay bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan pengecekan harga di pasar Tavip, Rabu (24/5/2017).

Tiba di lokasi, bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Tobertina, Kepala Dinas Kesehatan dr Mahaniari Manalu dan pejabat lainnya langsung menuju lapak pedagang ayam, Ikan hingga bawang dan tomat.

Kemudian tim kembali menelusuri pasar dan mengecek harga beras, minyak goreng dan penjual bumbu.

Pedagang minyak goreng, Andi mengatakan tidak ada kenaikan harga minyak goreng hari ini. Namun katanya, kemarin hari sempat naik.

"Hari ini harga minyak tidak naik. Tapi semalam naik ngak tau kenapa," katanya.

Mahfullah Daulay mengatakan dari hasil pengecekan harga, tidak ada kenaikan harga sembako jelang Ramadan. Bahkan katanya harga ikan turun karena stok yang melimpah.

"Namun harga minyak goreng sempat naik. Mungkin ulah spekulan," katanya.

Dia mengatakan untuk memantau harga, tim katanya akan kembali melakukan sidak pada Jumat (26/5/2017) mendatang untuk mengecek harga daging.

Berdasarkan data, harga ayam potong mencapai Rp 28.000 per kilogram dan ikan mencapai harga Rp 25.000 per kilogram. Bawang Rp 20.000 per kilogram, bawang putih Rp 50.000 per kilogram dan harga cabai Rp 30.000 per kilogram.(*)

