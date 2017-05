Roger Moore Pemeran James Bond Tutup Usia Usai Berjuang Melawan Kanker

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor Roger Moore, pemeran figur agen rahasia James Bond, tutup usai, Minggu (23/5/2017).

Moore meninggal pada usia 89 tahun karena kanker.

Kematian aktor kelahiran Stockwell, Inggris, pada 14 Oktober 1927 itu diumumkan pihak keluarga melalui Twitter.

"Dengan hati sedih kami mengumumkan bahwa ayah kami tercinta, Sir Roger Moore, meninggal dunia hari ini di Swiss, setelah berjuang melawan kanker," tulis akun pribadi Moore, @sirrogermoore.

Roger Moore merupakan tokoh utama dalam film bergenre action ''James Bond''. Sosok Moore menjadi ikon agen mata-mata lantaran ia berperan dalam tujuh kali seri film tersebut mulai 1973 hingga 1985.

Berikut Film-Film James Bond yang diperankan oleh Roger Moore:

Live and Let Die (1973)

The Man with the Golden Gun (1974)

The Spy Who Loved Me (1977)

Moonraker (1979)

For Your Eyes Only (1981)

Octopussy (1983)

A View to a Kill (1985)

(Tribunnews/Hasiolan Eko P Gultom)