Tim TPID Langkat Sidak Sejumlah Pasar Tradisional

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Menyambut datangnya Ramadhan 1438 Pemerintah kabupaten Langkat melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Langkat melakukan peninjauan ke sejumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Langkat. Peninjauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pasokan dan harga bahan pangan pokok.

Pemantauan akan dilakukan selama tiga hari. Diawali di pasar tradisional Kuala, Senin (21/5), dilanjutkan di pasar tradisional Babalan, Selasa (22/5) dan di pasar tradisional Stabat, Rabu (23/5).

Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Eddy Darma Tarigan menyebut bahwa sidak dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan stok bahan makanan menjelang datangnya bulan Suci Ramadhan 1438 H.

"Sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya, menjelang bulan suci tersebut, banyak masyarakat yang akan memanfaatkan pasar tradisional sebagai tempat untuk mencari bahan-bahan makanan," katanya.

Eddy mengatakan bahwa keadaan ini harus cepat diantisipasi dengan melakukan sidak, tidak hanya untuk memantau ketersediaan bahan pokok, tapi juga untuk memantau langsung harga jual beli yang harus bersifat sportif untuk seluruh pedagang.

Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Langkat yang juga Sekretaris TPID Langkat H Sutrisuanto mengatakan, sejauh ini stok aman, baik dari ketersediannya maupun dari kualitas.

"Keadaan stok ketersediaan makanan dan harganya akan diketahui dan terus akan berlangsung stabil tanpa menekan angka inflasi jelang Ramadan," katanya.

Pada tinjauan TPID di pasar tradisional Kecamatan Kuala dan Babalan, Camat Kuala dan Camat Babalan beserta dengan sejumlah staf polsek ikut mendampingi sekaligus memantau langsung tinjauan tersebut.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dr Arifin melakukan uji laboratorium jenis makanan berbahaya terhadal sample dari makanan yang diuji, seperti kerupuk merah, kerupuk warna warni, saus dan emi.

Berdasarkan data, harga beras IR64 Rp10.50/kg, gula pasir Rp12.50/kg, minyak goreng Bimoli kemasan 2kg Rp28.500, curah Rp11.000 per liter. Selanjutnya, harga daging sapi Rp115.00/kg, telur Rp34.000 per papan, bawang local Rp20.000/Kg, bawang putih Rp50rb dan harga cabai Rp30.000 per kilogram. (wes/tribun-medan.com)