Cerita Terbongkarnya Pernikahan Siri Pesinetron Roman Picisan Berawal Dari Perselingkuhan

TRIBUN-MEDAN.com - Hati Nadya Ayu Almira setelah mengetahui ayah biologis anaknya mengkhianatinya.

Komitmen untuk menyimpan rapat pernikahan siri mereka pun tak bisa dipegangnya.

Nadya akhirnya membeberkan status pernikahannya dengan pemain sinetron Roman Picisan, Elryan Carlen.

Lewat akun media sosial Instagram, Nadya membeberkan bahwa ia telah menikah, dan memiliki satu orang anak bersama Elryan.

Nadya menikah dengan Elryan pada 19 Februari 2016. Kepada Tribunnews, Nadya sebelumnya memiliki komitmen pada dengan sang suami usai pernikahan tersebut.

"Suami saya meminta saya untuk tidak show off status pernikahan dengan alasan pekerjaan, dengan syarat selama suami saya tidak melakukan hal yang di luar batas seperti halnya mengkhianati saya," kata dia saat dihubungi, Kamis (25/4/2017).

Namun, melepas komitmen tersebut, Elryan justru seringkali kedapatan menghabiskan waktu bersama wanita lain.

Merasa dikhianati, Nadya lantas membeberkan pernikahannya dengan El Ryan.

"Pertimbangan saya (membongkar rumah tangga), suami saya tidak memegang komitmen tersebutdi luar, sudah seringkali saya temukan suami saya bersama perempuan lain," Nadya mengakui.

Beberapa hari lalu, Nadya pun akhirnya mengunggah foto dirinya dan sang anak. Serta beberapa foto mesra bersama El Ryan. Pengakuannya juga terangkum dalam kutipan salah satu foto.

", it's time to "go public" hehe

setelah sekian lama ya aku bsama anakku disembunyikan statusnya, akhirnya ku muncul juga.

kenalin, aku istrinya Elryan dan ibu dari anaknya Elryan, Gweneno Alry Shaaraway." demikian awa; tulisan Nadya.

"mungkin gak banyak orang tau soal aku sama Gweneno itu siapanya El. selama ini aku jalanin hidup sama El dan disembunyikan karna urusan pekerjaan, tapi semakin lama dampaknya semakin gak baik ya. mungkin orang lain maklumi El punya pacar atau temen special karna gak tau keberadaan aku dan Gweneno, tapi sekarang aku publikasi karna ada kesalahan di antara aku dan El. ada "orang baru" yang mau masuk ke kehidupan aku, El dan anakku.

1. aku sudah menikah dan sah di mata agama negara tgl 19 Februari.

2. aku dan El punya satu anak, Gweneno Alry Shaarawy, lahir tgl 07 oktober.

3. dari awal menikah, aku dan El punya komitmen untuk tidak publish status pernikahan karna urusan pekerjaan El. sekarang aku publish karna ada "trouble maker" di kehidupan aku sm El.

4. aku dan El tinggal satu rumah di daerah cibinong.

5. .........

I'm so sorry for this reality. liat feed aku di instagram ya. @elryancarlen," tulis dia.(*)