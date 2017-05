GraPARI Telkom Group Resmi Hadir di Kota Ini

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Telkom Group resmi menghadirkan GraPARI Telkom Group di Medan. Bertempat di Graha Merah Putih Jalan Putri Hijau Medan, beragam layanan digital terkini hadir di Grapari Telkom Group tersebut.

Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga saat peresmian GraPARI Telkom Group di Medan mengatakan, GraPARI Telkom Group hadir dari hasil sinergi anak perusahaan Telkom Group yaitu antara Telkom dan Telkomsel.

“Kehadiran GraPARI Telkom Group Digital hasil sinergi Telkom dan Telkomsel ini merupakan upaya kami untuk menyediakan layanan Telkom dan Telkomsel terlengkap yang mudah dijangkau sekaligus diharapkan dapat memberikan pengalaman berbeda yang lebih baik bagi pelanggan ritel maupun korporat,” ujarnya, Jumat (26/5/2017).

Ia menerangkan, GraPARI Telkom Group menghadirkan pusat pelayanan yang mampu mengakomodasi beragam kebutuhan komunikasi digital pelanggan, seiring komitmen Telkom Group dalam membangun Indonesia yang digital.

“GraPARI Telkom Group hadir dengan konsep ruang layanan yang terintegrasi dengan digital lifestyle experience yang cukup kental sehingga memberikan pengalaman yang unik bagi pelanggan saat akan memperoleh layanan yang lengkap dari TelkomGroup,” terangnya.

Baca: Puasa, Harga Sembako Malah Melambung Tinggi

Ia menjelaskan, tata ruang GraPARI Telkom Group tersebut didesain berdasarkan journey experience pelanggan dengan ruang yang lebih luas sehingga memungkinkan petugas pelayanan membantu pelanggan secara lebih persuasif dan aktif untuk mewujudkan customer intimacy.

“GraPARI Digital ini merupakan yang pertama dengan konsep pelayanan One and Done, di mana petugas pelayanan melayani seluruh kebutuhan pelanggan Telkom Group dengan dukungan fasilitas berkonsep digital hingga pelanggan memperoleh solusi layanan secara tuntas,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, GraPARI tersebut juga menyediakan layanan mandiri pertama yang menggabungkan MyGraPARI dan MyIndiHome, layanan pembayaran non tunai, dan layanan setoran tunai melalui Finnet.