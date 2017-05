Joanna Alexandra Melahirkan Anak Keempat

TRIBUN-MEDAN.com - Wah lama tak terdengar kabar dari pesinetron cantik Joanna Alexandra, ternyata tepat pada hari Rabu (24/5/2017) melahirkan anak ketiga.

Joanna melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Ziona Eden Alexandra Panggabean secara normal dengan berat 2,7 kg dan panjang 45 cm.

Namun sayangnya baby Zio sapaan putri kesayangan Joanna mengalami masalah pernapasan.

Sehingga Zio harus berada di ruangan khusus guna menyempurnakan pernapasannya.

Selain itu kaki baby Zio juga belum pada posisi yang sempurna, harapan Joanna dan suami hanya ingin baby Zio segera pulih.

Meski ini bukan kali pertama Joanna melahirkan, ibu yang memiliki empat orang anak ini tetap merasa excited.

Dalam laman akun instagramnya Joanna menuliskan,"babygirl my little champion! dari semalam udah lepas CPAP and getting better and better.



"Semoga perkembangan hari ini terus membaik dan stabil yaa. supaya bisa lepas oksigen dan belajar nyusu langsung sama mama keep standing with us in prayer yaa. Ziona Eden my heaven on earth".

(Grid.id)