Miyabi Si Mantan Bintang Film Porno Ucapkan Selamat Ramadan, Teringat Nikita Mirzani

TRIBUN-MEDAN.com-Kepopuleran Maria Ozawa atau Miyabi sebagai bintang panas tak juga surut meski kini dirinya sudah pensiun dan mencoba peruntungan di industri media Filipina.

Para penggemarnya tidak akan lagi menemui Maria Ozawa berpose seronok. Malahan baru-baru ini melalui laman Instagram pribadinya, @maria.ozawa, ia mengunggah sebuah foto yang tak disangka-sangka.

Wanita 31 tahun itu mengucapkan selamat Ramadan pada semua umat muslim yang menjalankan.

Dalam keterangan fotonya, ia menyebut nama Nikita Mirzani. Menurut Miyabi, Ramadan mengingatkannya pada sahabatnya, Nikita Mirzani.

"Happy Ramadan!! Too all the people who's starting the fasting today for one month ! I salute you guys ! ...I can't even fast for one day

(Reminded me of you na @nikitamirzanimawardi_17)."

Sontak saja kata terima kasih mengalir untuk Miyabi atas ucapannya.

@abadi_saputraa: "Thanks @maria.ozawa."

@ayie.bgirl: "Terima kasih @maria.ozawa from indonesia."

@tyo_cruzzz: "Thank you so much @maria.ozawa ... GBU...."

Pertemanan Miyabi dan Nikita Mirzani memang mengejutkan bagi publik.

Hal itu bermula dari unggahan foto Miyabi di laman Instagramnya Februari 2017 silam.

Tak hanya mengunggah foto bersama Nikita saja, Miyabi pun menuliskan kesannya untuk Nikita.

"All the bad images about her just gone in a second while we are talking and having dinner with the famously fame porn star in this universe, Ms. Ozawa!!! She is a very kind hearted person and of course she is not as bad as what people judge! #dontjudgethebookbyitscover #famous #mariaozawa #nikitamirzani #actress #vacation." (TribunWow.com/Elga Maulina Putri)