Awal Pekan, IHSG Tertekan Aksi Jual

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah di pembukaan perdagangan awal pekan ini, Senin (29/5/2017).

Melemahnya IHSG berbarengan dengan bursa-bursa di kawasan Asia Pasifik yang mayoritas bergerak sideways seiring dengan peluncuran rudal oleh Korea Utara hingga memasuki wilayah Jepang.

Pukul 09.11 IHSG bergerak turun sebesar 8,13 poin atau 0,14 persen di posisi 5.708,68. Sebanyak 92 saham diperdagangkan menguat, 74 saham melemah dan 119 saham stagnan.

Baca: Ini Strategi Panglima TNI Cegah Masuknya Militan ISIS ke Indonesia

Saham-saham yang membebani pergerakan IHSG pagi ini di antaranya SMBR, TLKM, BUMI, dan BBCA. Sementara itu saham-saham yang menahan indeks tidak melemah lebih dalam di antaranya MYRX, IIKP dan BMTR.

Adapun nilai tukar rupiah diperdagangkan melemah terhadap dollar AS pada pagi ini. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.305 per dollar AS.(*)