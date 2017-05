Pasokan Menipis, Harga Sayuran di Medan Melambung Tinggi

Laporan Wartawan Tribun Medan, Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Memasuki hari ketiga Bulan Ramadan, beberapa komoditas di Kota Medan mengalami kelangkaan.

Seperti pantauan di Pasar Padangbulan, beberapa sayuran seperti kangkung, sawi putih, sawi pahit dan bayam, mulai langka.

Pedagang sayur di Pasar Padangbulan, Asnih mengatakan, sudah tiga hari sayuran di pasar ini langka.

Biasanya satu hari ia mendapatkan sayuran 5 karung, namun hingga saat ini hanya mendapatkan 3 karung per hari.

"Sudah tiga hari pasokan sayuran berkurang, tidak tau apa penyebabnya, jadi saya tetap beli ke pemasok, agar saya tetap dapat berjualan," katanya Senin (29/5/2017).

Selain langka, lanjut Asbih, harga sayuran pun semakin mahal, seperti kangkung, biasa per 2 ikat dijual Rp 2 ribu, namun saat ini capai Rp 5 ribu per ikat. Begitu juga bayam, biasa harganya Rp 2 ribu per ikat, saat ini capai Rp 3.500 per ikat.

Kenaikan harga ini, katanya, disebabkam pasokan yang semakin menipis dari distributor. Semakin sedikit pasokan, maka dapat mengakibatkan naiknya harga komoditas tersebut.

Selain di Pasar Padangbulan, Pedagang Pasar Seikambing, Simanjuntak mengatakan, sawi putih biasa dijual Rp 4 ribu, namun saat ini mencapai Rp 10 ribu per kilogram.

"Saya tidak tahu apa penyebabnya hanya saja distributor sayuran mengatakan, karena cuaca ekstrim yang membuat banyak petani gagal panen,"terangnya.

Dikatakannya, hampir mayoritas sayuran yang dijual di Medan, berasal dari daerah tanah Karo. Namun, beberapa hari belakangan ini pasokan memang kian menipis. Sebab, beberapa petani sayuran mengalami gagal panen.

Ketika dikonfirmasi akibat dari gagal panen, Simanjuntak tidak mengetahui pasti. Menurutnya, ada beberapa hal yang selama ini kerap terjadi.

"Gak tahu pasti. Tapi kalau gagal panen itu bisa karena cuaca, bisa karena abu Sinabung, banyak juga penyebabnya. Kali ini gak tahu kali gara-gara apa," ungkapnya.(*)