Polisi Sudah Tes Urine Sopir Truk Trailer dan Ini Hasilnya

Laporan Wartawan Tribun Medan / Akbar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Petugas kepolisian sudah melakukan test urine kepada Saiful Fadli (42) pengemudi truk trailer yang menabrak pengendara sepeda motor saat antrean trafficlight di Jalan Ringroad persis di persimpangan Jalan Amal, Minggu (28/5/2017) kemarin.

Hal ini dikatakan Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Indra Warman saat dihubungi melalui selularnya, Senin (29/5/2017).

Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Saiful Fadli sopir truk trailer. Dia tidak sedang dalam keadaan mabuk atau terpengaruh narkoba.

Dikatakan Indra, Kecelakaan yang menewaskan tiga orang tersebut bukan dikarenakan sopir mabuk atau terpengaruh zat adiktif lainnya, melainkan karena rem blong.

Hasil test urine pengemudi truk trailer, Senin (29/5/2017). (Tribun Medan / Akbar)

"Opiate/Morphine non reaktif, Methamphetamine non reaktif, THC (Marijuana) non reaktif, Amphetamine non reaktif, Cocaine non reaktif, Benzodiazepines non reaktif,"kata Kasat Lantas seraya mengatakan itu hasil test urine pengemudi truk trailer.

Baca: Jasa Raharja Tanggung Biaya Perawatan Korban Selamat Kecelakaan Maut

Kepala Jasa Raharja Perwakilan I Medan, M Hidayat bersama Wakapolrestabes Medan, AKBP Tatan Dirsan dan Kasat Lantas, AKBP Indra Warman saat memberikan santunan pada keluarga almarhum Indrasubahan di rumah duka, Senin (29/5/2017). (Tribun Medan / Array) (Tribun Medan / Array)

"Kita sudah memeriksa mobil tersebut dan benar bahwa rem truk tersebut mengalami kerusakan. Kadang-kadang rem berfungsi dan sewaktu-waktu bisa tidak berfungsi,"katanya.

Sebelumnya, Tabrakan maut di tengah Kota Medan mengakibatkan tiga orang tewas terlindas roda truk.

Indrasubahan Purba (44 tahun) meninggal dalam kondisi kepala remuk posisi memeluk Anas Majit (5), anak bungsunya, akibat sepeda motor Honda Scoopy ditabrak truk pengangkut alat berat Minggu (28/5) pukul 06.00 WIB.