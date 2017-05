Yuk Rame-rame Buka Puasa Buffet at Marriott Cafe

JW MARRIOTI MEDAN

Ramadhan Kareem ar JW Marriott Medan

Advance Voucher IDR 228,000 nett / person Group of 3o person or more IDR 198,000 nett / person Walk- ln IDR 48,000 nett / person

Buka Puasa Package or Halal Bihalal

Option A IDR 170,000 nett per person

Option B IDR 190,000 nett per person

Option C IDR 220,000 nett per person

Option D IDR 250,000 nett per person

The package includes:

Menu options available for each package ( Iftar & Tajil ),

Private function room with meeting facilities minimum 30 persons.

For more information and reservation, please contact 061 455 3333/ 061 4100 6666

or visit www.jwmedandining.com