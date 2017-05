Kepalanya Bocor Gara-gara Jailangkung, Ini Berkah yang Didapat Hannah Al Rashid

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Meski kepalanya bocor lantaran tertimpa besi saat beradegan bermain jelangkung, aktris Hannah Al Rashid merasa mendapat berkah tersendiri.

Sebab, luka di kepalanya sembuh dengan cepat kendati hanya dibersihkan dan tak dijahit.



"Gue ngerasa ini juga ada berkah tersendiri karena sembuhnya lumayan cepat. Lukanya sembuh dengan cepat. Kayaknya, Allah tahu, gue masih harus jalani shooting yang masih panjang ini, jadi gue diringankan dengan cepat sembuh lukanya. Paling, pusing-pusingnya aja yang bertahan lama," tutur Hannah Al Rashid ketika ditemui dalam acara peluncuran trailer film Jailangkung di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Sebelumnya, Hannah Al Rashid berkisah bahwa suatu kecelakaan terjadi ketika dirinya pertama kali beradegan bermain Jailangkung.

Saat itu, bertepatan dengan diucapkannya mantra pemanggilan arwah, sebuah besi terjatuh tepat mengenai kepala Hannah Al Rashid.

Hal itu membuat kepalanya bocor dan berdarah.

Kendati demikian, Hannah Al Rashid tak percaya bahwa kecelakaan itu ialah lantaran dirinya tengah beradegan bermain jelangkung.

"Memang sempat ada satu kejadian, yang menurut gue sendiri itu human accident aja, tapi menurut bocah-bocah, Nichol sama Manda, itu gara gara kami pas adegan main jelangkung," ujarnya.

"Jadi, pas adegan main jelangkung itu, ada alat besi jatuh ke kepala saya. Kepala saya bocor. Dari kemarin, bocah-bocah bilang, itu karena kami main jelangkung. But, I don't believe it," lanjut Hannah Al Rashid. (*)