PlayStation 3 Resmi Berakhir Setelah 11 Tahun

TRIBUN-MEDAN.com - Konsol game PlayStation 3 besutan Sony tetap dipasarkan selama beberapa tahun setelah kemunculan PlayStation 4 sebagai penerusnya.

Pekan ini, setelah 11 tahun berkiprah di pasaran, PlayStation 3 sudah tak lagi diproduksi dan dikirimkan ke retailer di Jepang. Negara tersebut merupakan tempat asal yang sekaligus menjadi tempat terakhir yang sebelumnya masih menjual PlayStation 3.

Situs Sony menyebutkan bahwa stok terakhir PlayStation 3 sudah terjual. Produksi model pamungkas dengan harddisk 500 GB sudah dihentikan sejak Desember 2016.

Sebelumnya, Sony telah melakukan pengapalan PlayStation 3 untuk terakhir kalinya ke Amerika Serikat pada Oktober tahun lalu.

Kiprah PlayStation 3 di pasaran lebih lama dibandingkan janji Sony sendiri yang mengklaim bahwa konsol tersebut bakal eksis selama 10 tahun.

PlayStation 3 dijual perdana di pasaran Jepang pada 11 November 2006, setahun setelah kemunculan pesaingnya dari Microsoft, Xbox 360.

Perjalanan awal PlayStation 3 sempat terganjal oleh harganya yang terbilang mahal untuk ukuran konsol game, mencapai kisaran 500 dollar AS.

Beruntung, para penerbit game tetap setia dan merilis judul-judul game eksklusif untuk PlayStation 3, seperti Uncharted, Heavy Rain, The Last of Us, dan Metal Gear Solid 4 yang membantu mendongkrak penjualan konsol.

Dalam waktu 8 tahun hingga 2013, Sony berhasil menjual 80 juta unit PlayStation 3 secara global, sebagaimana dirangkum KompasTeknodari Engadget, Rabu (31/5/2017).

Sebagai perbandingan, produk penerusnya, PlayStation 4, mencatat angka penjualan lebih dari 60 juta unit semenjak dirilis pada November 2013 hingga April 2017. (*)