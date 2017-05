Wulan Guritno Mengaku Ketakutan di Lokasi Syuting Jailangkung

Tribunnews/Jeprima

Selebriti Wulan Guritno saat ditemui pada acara Genflix How to be Film Maker di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (6/6/2016). Wulan Guritno bangga film yang diproduserinya dapat tayang kembali di layanan video streaming buatan anak bangsa, Genflix. Tribunnews/Jeprima