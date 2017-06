BCA Raih Award 2017, Perusahaan Paling Dikagumi dan Tempat Bekerja Idaman

TRIBUN-MEDAN.com - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali mendapatkan pengakuan sebagai perusahaan yang paling dikagumi dan menjadi tempat bekerja idaman di Indonesia.

Pengakuan tersebut ditunjukkan dengan prestasi BCA meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia Most Admired Companies Award 2017 untuk kategori Indonesia Most Admired Company Sektor Perbankan dan Top 10 Indonesia Most Admired Company Netizen Choice 2017.

“Selama ini, BCA terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi karyawan dan memberikan Solusi Tuntas bagi nasabah, pemegang saham, dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan komitmennya untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat," kata Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Erwan Yuris Ang baru-baru ini.

Dikatakannya, penghargaan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi BCA karena berarti kerja keras kami mengabdi untuk Indonesia berhasil membuahkan citra yang positif di masyarakat luas,” ujar Erwan.

Indonesia Most Admired Companies Award 2017 dilakukan berdasarkan survey dilakukan berdasarkan pada lima kriteria, meliputi citra perusahaan, citra keuangan, citra sumber daya manusia, citra produk atau pelayanan dan tingkat daya saing global.

BCA diapresiasi sebagai perusahaan yang berhasil menanamkan citra yang sangat baik dan kinerja yang memuaskan di sektor perbankan.

“Prestasi dan keberhasilan implementasi strategi bisnis BCA bertumpu pada sumber daya manusia yang andal dan terlatih. Kontribusi direksi, manajemen, dan karyawan di semua lini merupakan kunci dalam memberikan layanan berkualitas kepada nasabah dan mempertahankan soliditas posisi BCA di tengah ketatnya kompetisi di sektor perbankan,” kata Erwan.

Sebelumnya, BCA berhasil meraih penghargaan kategori Bank Swasta Nasional Devisa Terbaik dan Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja terpilih menjadi The Best CEO of the Year 2017 dalam ajang Bisnis Indonesia Award 2017.

Kemarin, BCA juga diakui sebagai Emiten Terbaik Sektor Perbankan dalam ajang Investor Awards Best Listed Companies 2017.

“Sederet prestasi yang diraih BCA tentu menjadi motivasi untuk terus mempertahankan pertumbuhan kinerja bisnis yang solid dan berinovasi mengikuti perkembangan teknologi dalam menjawab kebutuhan nasabah yang semakin beragam dewasa ini,” tutup Erwan. (*)