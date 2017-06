Berbalik Arah, IHSG Ditutup Menguat Tipis

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) ditutup menguat tipis pada penutupan perdagangan saham jelang akhir pekan, Jumat (2/6/2017) pukul 16.00 WIB. IHSG ditutup melemah 4,29 poin atau turun 0,07 persen ke level 5.742,45.

IHSG berbalik arah didorong oleh penguatan sektor aneka industri yang menguat 2,57 persen, serta penguatan sektor keuangan yang naik 1 persen.

Padahal, lima sektor ditutup melemah. Empat sektor bahkan ditutup melemah signifikan. Sektor perkebunan ditutup turun 1 persen, sektor pertambangan ditutup turun 1,2 persen, sektor perdagagan turun 1,1 persen dan sektor industri dasar melemah 1,42 persen.

Dari data RTI, sebanyak 138 saham ditutup menguat, 184 saham ditutup melemah dan 110 saham ditutup pada posisi tetap.

Aksi beli bersih investor asing di pasar reguler membuat IHSG berbalik arah dari posisi zona merh di jeda siang. Net buy tercatat sebesar Rp 241,56 miliar. Sementara di semua papan perdagangan, terjadi aksi jual bersih investor asing yang mencapai Rp 33,88 miliar.

Dari pasar spot Bloomberg, rupiah terpantau melemah 8 poin ke level 13.315 per dollar AS pada pukul 16.15 WIB. Rupiah sebelumnya ditutup di level 13.307 per dollar AS.