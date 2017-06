Ini Hunian Minimalis Modern yang Berada di Lokasi Strategis

Marketing The Santa Fe Residence melakukan promo kepada pengunjung.

TRIBUN-MEDAN.com - Berminat mencari hunian namun masih belum menemukan yang pas, The Santa Fe Residence mungkin bisa menjadi referensi.

Berada di Jalan Tirtanadi Sunggal, salah satu proyek dari Bursa Property (BP) Group ini menawarkan hunian dengan lokasi cukup strategis.

Business Manager Bursa Properti, Hok Sin, mengatakan, The Santa Fe Residence menawarkan hunian nyaman di lokasi super strategis serta dekat dengan sarana umum.

"The Santa Fe Residence hanya berjarak 5 menit menuju SetiaBudi, Lottemart dan Ringroad," ujarnya, Jumat (2/6).

Ia menjelaskan, The Santa Fe Residence berada di jalan besar dan akses yang gampang ke kota, selain daerah-daerah strategis seperti Ring Road dan Gatot Subroto.

"Kenapa kita pilih Sunggal sebagai lokasi The Santa Fe Residence, karena lokasinya yang cukup strategis dekat dengan beberapa akses terutama dekat dengan Ring Road yang saat ini pembangunan di sana yang semakin pesat," jelasnya.

Ia menerangkan, The Santa Fe Residence juga menawarkan hunian dengan desain modern minimalis yang cocok untuk melengkapi kemewaahan hidup untuk Anda dan keluarga.

"Ada dua tipe hunian dengan desain modern minimalis yang kita hadirkan di The Santa Fe yaitu Tipe Rosewood atau tipe 94 dengan luas tanah 6X14 meter persegi dan tipe Greenwood atau tipe 84 dengan luas tanah 6X12 meter persegi," terangnya.

Ia menuturkan, Tipe Greenwood di The Santa Fee terdiri dari dua lantai, yang dilengkapi dengan tiga kamar mandi. Sementara Rosewood, terdiri dari dua lantai setengah dilengkapi dengan dua kamar mandi.

"The Santa Fe Residence dibangun di atas lahan 2,1 hektare, total ada 153 hunian yang dibangun di The Santa Fe dan 70 persen sudah laku terjual," tuturnya.

Ia mengungkapkan, untuk harga, hunian di The Santa Fe Residence ditawarkan dengan harga yang cukup bersaing yaitu Tipe Greenwood dibanderol Rp 750 juta dan Tipe Rosewood dibanderol Rp 920 jutaan.

"Hunian di The Santa Fee siap huni. Pembangunan tipe Rosewood sudah hampir 100 persen," ungkapnya.