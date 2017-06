Banjir Kurma Timur Tengah, Ramadan Membawa Berkah bagi Pedagang Musiman

TRIBUN-MEDAN.com - Ramadan menjadi bulan pembawa rezeki bagi pedagang musiman khususnya pedagang kurma. Di pinggiran jalan, depan mesjid hingga pusat perbelanjaan bukaan takjil hingga kuliner, pedagang kurma cukup mudah ditemui.

Baca: Bikin Gempar, Gay yang Berjenggot Ini Hamil!

Sarti, pedagang Kurma Simpang Perjuangan, Denai, menuturkan hanya berjualan pada saat Ramadan. Ia memesan kurma dari luar sejak jauh hari sebelum bulan puasa.

Ada pilihan kurma berbagai negara di Timur Tengah dengan harga dan kualitas rasa berbeda-beda pula. Kurma Tunisia cenderung disukai karena rasa manisnya yang pas dan ukurannya yang besar serta padat.

Baca: Ahmad Dhani Jadi Tersangka, Resto Fast Food Takut Rilis Albumnya

Kurma ini memiliki ciri-ciri daging luar yang lengket. Sedangkan kurma Iran lebih kecil dan hitam pekat tapi konturnya kering. Sedangkan kurma Mesir berukuran sedang namun warnanya tidak terlalu pekat dan kulit tipis kurmanya tampak tapi rasa manisnya kuat.

"Ya sekilas bentuknya sama, tapi kontur luar yakni kering dan basah serta ukurannya yang membedakan. Kalau harga hanya berkisar Rp 40 ribu hingga 90 ribu per kilogram," katanya.

Baca: Ustaz Solmed Ditahan Imigrasi 10 Jam tanpa Alasan yang Jelas

Sarti menuturkan dirinya menjajakan kurma beragam varian dan harga. Dari yang paling murah Kurma Mesir Rp 30 ribu per kilo, kurma Mesir Super Rp 45 ribu, Iran Gold Rp 70 ribu, Kurma Iran Rp 80 ribu dan Kurma Red Diamond Rp 90 ribu per kilogram. Kalau Kurma Mekkah, Kurma Nabi itu bisa sampai Rp 200 ribu-Rp 500 ribu per kilo. Sedangkan kurma yang paling diminati adalah Kurma Tunisia Rp 90 ribu per kilonya.

Baca: NEWS VIDEO: Begini Kronologis Pembunuhan Polisi Jakamal Tarigan Menurut Istrinya

Dari semua jenis kurma, yang paling sulit didapat adalah Kurma Ajwa atau yang biasa disebut dengan Kurma Nabi. Kurma ini dipercaya bisa menambah stamina saat berpuasa hingga menyembuhkan berbagai penyakit.

Satu kilo harga kurma Ajwa atau Kurma Nabi ini cukup mahal, mencapai Rp 200 ribu per kilogram.

Selain menjual per kilo, Sarti juga menjual kurma secara eceran, minimal seperempat ataupun kurma yang sudah di-pack di dalam kerdus kecil. (sil)

Varian dan Harga/Kg

- Kurma Mesir Rp 30 ribu

- Kurma Mesir Super Rp 45 ribu

- Kurma Iran Gold Rp 70 ribu

- Kurma Iran Rp 80 ribu

- Kurma Red Diamond Rp 90 ribu

- Kurma Tunisia Rp 90 ribu

- Kurma Mekkah dan Kurma Nabi sekitar Rp 200 ribu-Rp 500 ribu

Baca selengkapnya di koran Harian Tribun Medan edisi Minggu (4/6/2017).