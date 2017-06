Virtuoso di Sarang Naga

SEJUMLAH negara di Eropa lekat dengan mitologi naga. Akan tetapi memang hanya Wales yang menempatkan mahluk yang entah ada entah tidak tersebut di posisi paling terhormat. Iya, naga menjadi bagian dari bendera. Dan naga itu, Y Ddraig Goch, berwarna merah dengan lidah api yang menjulur dan cakar yang siap mencengkeram dan mencabik-cabik, juga disematkan di logo-logo badan otoritas olahraga. Tak terkecuali sepakbola. Berangkat dari ucapan Gareth Bale di Piala Eropa 2016, melejit satu lagu berjudul The Dragon in My Shirt.

Kini naga yang lain mendapatkan panggung yang tiada kalah cemerlang. Naga berwarna biru dengan penampilan yang jauh dari kesan seram.

Naga tersebut, yang mengingatkan pada naga baik hati dalam film How to Train Your Dragon, diberdirikan di tengah-tengah landmark Wales, Cardiff Castle, bersama-sama The Big Ear, Si Kuping Besar, tropi Liga Champions. Dengan posisi sayap yang membentang, naga ini seolah-olah hendak melindungi lambang supremasi sepakbola Eropa yang dinihari nanti, di Millenium Stadium, akan diperebutkan Juventus dan Real Madrid.

Maknanya bisa beragam. Boleh jadi hendak mempertegas keperkasaan bangsa Wales seturut dongeng Y Ddraig Goch. Barangkali pula semacam pesan. Bahwa di sarang naga, tropi ini akan aman dari segenap ancaman. Termasuk terorisme. Belum lekang dari ingatan teror yang menghantam Inggris. Sebanyak 22 orang tewas dan puluhan terluka akibat ledakan bom di konser Ariana Grande.

Terlepas dari kemungkinan latar belakang ini, final Liga Champions edisi 61 (terhitung sejak digelar dengan format European Cup atau Piala Champions pertama kali pada musim 1955- 1956), barangkali akan menjadi bentrok yang paling berseni. Pertarungan virtuoso. Duel antara dua klub terbaik dari kutub-kutub yang saling bertolak-belakang.

Virtuoso sesungguhnya istilah dalam musik. Yakni orang yang memiliki kemahiran luar biasa, sangat ahli dalam memainkan alat musik sehingga mampu melahirkan rangkaian nada yang aduhai. Orang-orang Italia yang kreatif kemudian mendekatkannya dengan sepakbola. Sandro Mazzola, Gianni Rivera, Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio sampai Francesco Totti.

Orang-orang luar Italia mendapatkan gelar yang sama. Michael Platini, Diego Maradona, Enzo Francescoli, Dejan Sevicevic. Mereka para fantasista. Para maestro. Virtuoso dalam mengolah bola. Di kaki mereka, bola menjelma benda yang tak terjelaskan dan tak terpaparkan. Bola yang melahirkan ketakjuban-ketakjuban.

Zinedine Zidane tentu saja fantasista juga. Adalah virtuoso yang barangkali paling dikenang dalam sejarah Serie A era modern setelah Platini dan Maradona. Dia datang ke Italia, mendarat di Juventus setelah melewati empat musim yang gemilang di Bordeux.

ZINEDINE Zidane (PLAYBUZZ.COM)

Melangkah dari Turin ke Madrid, reputasi Zidane sebagai virtuoso semakin menguat. Bergabung dalam proyek ambisius Los Galacticos, Zidane menjadi figur sentral. Bintang terunggul di antara parade bintang. Dan dia pensiun sebagai legenda.

Beberapa tahun menepi dari hiruk pikuk sepakbola, riwayat Zidane berlanjut. Dari lapangan ke tepi lapangan. Dari lebih banyak memeras keringat ke sepenuhnya memeras otak.