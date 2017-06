Bos AirAsia Tony Fernandes Turun Tangan Pungut Sampah, Ada Apa?

TRIBUN-MEDAN.com-Baru-baru ini, bos maskapai Air Asia Tony Fernandes membuat kaget penumpang dan kru kabin di salah satu pesawat milik maskapai terkenal itu.

Tony turun langsung memunguti sampah di dalam pesawat.

Video saat Tony memungut sampah itu diunggah di akun Instagramnya, @tonyfernandes, Jumat (2/6/2017) lalu.

Dalam video itu, Tony mengenakan kaos bertuliskan DAMN I LOVE INDONESIA.

Pramugari yang di belakang Tony berusaha meminta pekerjaan mengambil sampah tak dikerjakan oleh Tony.

Namun, Tony nampaknya menolak. Ia terus memungut sampah.

Video tersebut banyak dibagikan oleh netizen.

Salah satunya direpost ulang oleh presenter VJ Daniel di akun Instagramntya, @vjdaniel, Minggu (6/4/2017).

"Much to learn from this humble & inspiring person.. Thank you for supporting Damn! I love Indonesia, Tan Sri Tony Fernandes! ・・・," tulis VJ Danie.