NEWSVIDEO: Polda Komitmen Berantas Narkoba Hingga Tuntas Ke Akar

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Di sela-sela seusai memaparkan kasus penangkapan narkoba 10 kilogram di Aceh dan lima kilogram di wilayah Medan, Kapolda Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel berjanji akan konsisten berantas narkoba hingga tuntas.

Rycko mengatakan Polda Sumut tetap memegang komitmen untuk konsisten melaksanakan perang terhadap narkoba.

"Sekali lagi saya katakan narkoba adalah in the most enemy oleh Polda Sumatera Utara,"kata Rycko, Minggu (4/6/2017).

"Kami akan tindak tegas para bandar-bandar narkoba yang coba-coba melakukan. Silahkan kalau mau coba-coba jadi bandar, Silahkan kalau mau jadi urutan ke 14, 15 dan seterusnya, sekarang sudah 12 dan 13. Kami tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas penembakan seperti itu,"Sambung Rycko.

Rycko juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara.

"Saya tahu betul saat ini sudah sangat menggelora masyarakat Sumut dan media, untuk memerangi narkoba dilingkungan kita masing-masing,“kata Rycko.

“Mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita dan lingkungan kita, agar menjadi lingkungan yang bersih dan bebas dari narkoba,“tambahnya.

Polda Sumatera Utara akan terus komitmen dan menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk menjaga konstabilitas di seluruh Sumut.

Akhir kata Kapolda mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, kepada seluruh warga Sumatera Utara.

(cr9/tribun-medan.com)